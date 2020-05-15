ФРС США видит своей основной задачей сохранение рынков капиталов открытыми для американских заемщиков - Julius Baer

ФРС США видит своей основной задачей сохранение рынков капиталов открытыми для американских заемщиков, отмечается в комментарии Julius Baer .

После того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл пообещал "безграничную" поддержку рынку гособлигаций, американский центробанк временно покупал госдолг в объеме 75 млрд долл. США в день, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Согласно свежей еженедельной статистике по балансу ФРС США, за последний отчетный период объем покупаемого госдолга снизился до 7,4 млрд долл. США в день.

"Очевидно, что американский регулятор более чем доволен текущим снижением доходности по Казначейским облигациям, - указывает эксперт банка. - Так, доходность по 2-летним облигациям снизилась до 0,15%, а по 5-летним - до 0,3%. ФРС США также продолжила увеличивать свой баланс, купив в отчетном периоде облигации с ипотечным покрытием на сумму 178 млрд долл. США, что говорит о том, что регулятор хочет поддержать рынок жилья и снизить спреды доходности по облигациям с ипотечным покрытием по сравнению с гособлигациями". В то же время, согласно опубликованным данным, закупки корпоративных облигаций ограничились 305 млн долл. США.

"Мы полагаем, что ФРС США видит своей основной задачей сохранение рынков капиталов открытыми для американских заемщиков. По данным Moody's, объем выпуска облигаций на долларовом рынке достиг 1,17 трлн долл. США с начала года, в то время как по состоянию на 23 марта текущего года, до того как регулятор объявил о программе закупок корпоративных облигаций, он составлял всего 0,48 трлн долл. США. Мы предполагаем, что пока активность на рынке капиталов остается такой высокой, регулятор будет оставаться наготове и наблюдать за ситуацией. С учетом сказанного, мы считаем прогнозы будущих закупок ФРС США позитивным фактором для американских облигаций низкого инвестиционного уровня и по-прежнему ожидаем, что кредитные спреды будут снижаться до конца текущего года". - резюмирует Маркус Алленшпах.