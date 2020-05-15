Глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 г. - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 г., считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции". Исходя из ожиданий восстановления мировой экономики после режима самоизоляции с 3 квартала 2020 г., есть вероятность, что дно рынки прошли в марте, отметили аналитики инвестбанка в рамках онлайн-конференции, посвященной прогнозам по восстановлению экономики различных стран и отраслей после COVID-19, изменениям конъюнктуры рынка и наиболее перспективным активам на фоне снижения ограничительных мер.

"Вместе с тем, в случае второй волны пандемии в конце осени - начале зимы можно ожидать нового снижения фондовых рынков в текущем году, однако это не является базовым сценарием, закладываемым ВТБ Капитал Инвестиции. Его вероятность оценивается менее чем в 30%. Золото и акции компаний золотодобывающего сектора выступают защитным классом активов, которые можно использовать в составе инвестиционного портфеля в условиях реализации рецессионных рисков в глобальной экономике в ближайшие 12 месяцев", - отмечают аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции".

Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции ожидают, что порядок восстановления будет следующим: сначала вернутся к работе и начнут восстанавливаться строительство и производство, затем выборочно предприятия, занимающиеся продажей товаров длительного пользования, затем компании, предоставляющие услуги, и предприятия общественного питания.

По мнению экспертов инвестбанка, в базовом сценарии изоляционные меры в большинстве стран мира могут завершиться к середине лета текущего года. В первом полугодии 2020 г. глобальная экономика может оказаться в рецессии, однако во втором ожидаются положительные темпы роста и V-или U-образное восстановление экономической активности в целом. Различные сектора экономики будут восстанавливаться по-разному, в зависимости от мер государственной поддержки, спроса и т.д. В менее капиталоемких отраслях темпы возврата к прежним уровням производственной активности могут быть быстрее (торговля), в более капиталоемких - медленнее (нефтегазовый сектор).