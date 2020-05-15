Доходность ETF с привязкой к хай-теку с декабря достигла 26% - ГК "ФИНАМ"

"Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, отслеживающий динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяющий инвестировать сразу в целый портфель из акций компаний сферы информационных технологий, за период с последнего обновления рекомендации (в декабре) превзошел указанный нами целевой уровень и принес солидную доходность в размере 26%", - говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова отмечает, что ИТ-компании в условиях пандемии показывают способность быстро адаптироваться к меняющимся запросам и потребностям - вызванная карантинными мерами цифровая трансформация самых разнообразных процессов, начиная с образовательных и заканчивая деловыми, неизбежно повысила спрос на компьютерное и сетевое оборудование, инфраструктуру и софтвер для видеоконференций, кибербезопасность и многое другое, поэтому у данного сектора есть шансы вырулить из кризиса с минимальными потерями, а часть компаний даже выиграет от пандемии.

"Мы по-прежнему считаем рассматриваемый инструмент привлекательным вложением для инвесторов, не заинтересованных в самостоятельном отборе отдельных бумаг, но симпатизирующих американскому хай-теку - состав этого ETF блещет "голубыми фишками" сектора, которые способны не разочаровать финансовыми результатами даже в нынешних условиях. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по FinEx MSCI USA IT UCITS ETF, торгующемуся на Московской бирже, а целевой уровень ставим на пересмотр в сторону повышения", - заключает эксперт ГК "ФИНАМ".