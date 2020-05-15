Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне сократившей прирост нефти

Москва. 15 мая. Доллар и евро после утренней просадки перешли к умеренному повышению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, заметно сократившей темпы роста.

Курс доллара США составил 73,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,67 руб./EUR1, подорожав на 31,25 копейки. Ранее в ходе торгов евро опускался ниже 79 руб./EUR1 впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,98 копейки - до 76,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 72,42 копейки, до 73,2056 руб./$1, и уменьшил курс евро на 77,54 копейки, до 79,1279 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на дневных торгах после утреннего скачка вверх на фоне роста цен на нефть. Цены на нефть ослабили рост, но завершают повышением третью неделю подряд благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

В то же время участники рынков отслеживают новости, касающиеся перезапуска национальных экономик, сомневаясь в скорой нормализации обстановки после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют поступающие данные макроэкономической статистики.

ВВП еврозоны в первом квартале упал на 3,8%, как и показывали предварительные данные, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), опубликованным в пятницу, экономика Германии в первом квартале 2020 года снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с первого квартала 2009 года.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,8% в марте.

Статданные, обнародованные в пятницу, дают смешанную картину состояния китайской экономики. Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии. Падение розничных продаж замедлилось, но оказалась сильнее, чем ожидали аналитики.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство в апреле увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,5%.

Темпы падения розничных продаж в Китае в апреле замедлились до минимальных с декабря 7,5% по сравнению с 15,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения. "Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг. Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения (с ним - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал он.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,77% - до $31,68 за баррель. По итогам торгов в четверг июльские фьючерсы подорожали на 6,7%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,58% - до $28,32 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта увеличилась до максимальных с 3 апреля $27,56 за баррель, поднявшись на 9%.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 3%, WTI - на 13%.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

"Ухудшение отношений между США и Китаем, вероятно, снова будет в центре внимания СМИ, после того, как вчера американский Сенат принял законопроект о санкциях против китайских чиновников, причастных к нарушению прав человека (дискриминация мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - ИФ), а президент Дональд Трамп заявил, что не намерен в ближайшее время беседовать с председателем КНР. Дальнейшее повышение цен на нефть, вероятно, позволит котировкам Brent проверить на прочность технический уровень сопротивления $33,2 за баррель, но на наш взгляд, сегодня он вряд ли будет пробит. Мы считаем текущий восходящий тренд неустойчивым и полагаем, что в мае рынку нефти еще предстоят новые спады. Мы не ждем устойчивого восстановления цен на нефть до июня", - отмечает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.

"Темами ближайших недель на валютном рынке останутся геополитические отношения между США и Китаем, а также динамика распространения вируса в мире по мере смягчения ограничительных мер. Они вполне могут стать источником ухудшения настроений на глобальных площадках, что мы расцениваем как фактор риска для рубля. Опубликованные накануне данные по недельной инфляции в России зафиксировали очередное замедление ее темпов. Прирост индекса цен за неделю оказался нулевым впервые со второй половины февраля. Данные за одну праздничную неделю вряд ли можно считать показательными, но тем не менее, они создают дополнительные аргументы в пользу продолжения снижения ключевой ставки в июне быстрыми темпами", - подчеркивает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 13 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее, 12 мая, объем продаж валюты также составил 11,4 млрд рублей. Это на 22,4% меньше, чем в предыдущий рабочий день.

ЦБ РФ 8 мая продал валюту на 14,7 млрд рублей, 7 мая объем продаж валюты составил 14,8 млрд рублей, 6 мая - 18,6 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой укороченной неделе ЦБ РФ продал валюту на 48,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 6,0% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 5,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 6,06% и 6,09% годовых соответственно.