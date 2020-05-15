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Главная / Мнения аналитиков / Рубль в летние месяцы может ослабеть до 80 руб./долл. - Райффайзенбанк
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Оборот розничной торговли в РФ в апреле упал на 30-40%; более 60% ритейлеров ждут падения продаж по итогам года
15 мая 2020 года 15:33
Рубль в летние месяцы может ослабеть до 80 руб./долл. - Райффайзенбанк
Рубль в летние месяцы может ослабеть до 80 руб./долл., причем давление на рубль начнет усиливаться лишь по мере снятия ограничительных мер в июне одновременно с восстановлением импорта, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Курс рубля в апреле и мае продемонстрировал стабильность в условиях высокой волатильности нефти, что обеспечивается главным образом: 1) дополнительными ( к регулярным в рамках бюджетного правила) продажами валюты ЦБ РФ, 2) действием ограничительных мер (которые оказались более длительными и более жесткими, чем мы предполагали ранее). По нашим оценкам, эти меры приведут к падению импорта во 2 кв. на 39% г./г. в долларовом выражении (с 62 млрд долл. во 2 кв. 2019 г. до 41 млрд долл.). В этой оценке учитывается падение ВВП в номинальном выражении на 6% и сокращение доли импорта в ВВП с 15% до 12%. Таким образом, "провал" в импорте дает около 20 млрд долл. (не уходят с локального рынка), что существенно больше, чем дают интервенции ЦБ РФ (регулярные и дополнительные, 10-12 млрд долл.)", - отмечают эксперты банка Денис Порывай и Станислав Мурашов. Аналитики Райффайзенбанка оценивают отрицательное сальдо счета текущих операций в мае в размере 2-3 млрд долл., при этом интервенции компенсируют этот отток валюты. "Давление на рубль начнет усиливаться лишь по мере снятия ограничительных мер в июне одновременно с восстановлением импорта ( в этот период мы не ждем нефть заметно выше 30 долл./барр., чтобы прирост экспорта смог компенсировать прирост импорта). - полагают Д. Порывай и С. Мурашов. - Как мы видим, на рынке свопов нерезиденты сейчас привлекают рубли (а не размещают, как было ранее), что, скорее всего, связано с хеджированием предстоящих к получению дивидендов. В этом случае укрепление рубля перед их выплатой, как это обычно бывает, не произойдет, и в летние месяцы рубль может ослабиться (выше 80 руб./долл.)".
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15 мая 2020 года 20:00
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков
Москва. 15 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.15 мая 2020 года 19:39
Рынок акций РФ на короткой торговой неделе после майских праздников умеренно просел на фоне опасений появления второй волны мировой пандемии COVID-19 после снятия части карантинных ограничений во многих странах, а также из-за ожиданий возможной эскалации конфликта США и Китая. Откат сдерживался раллировавшей нефтью на ожиданиях постепенного восстановления спроса на нефть после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи, а также прогнозах Международного экономического агентства. читать дальше
.15 мая 2020 года 19:37
Москва. 15 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял почти весь утренний рост из-за распродаж перед выходными на фоне снижения индексов в США после вышедшей слабой американской статистики по розничным продажам за апрель; индекс Мосбиржи откатился обратно ниже рубежа 2600 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза". читать дальше
.15 мая 2020 года 19:35
Позитивные настроения на рынке нефти должны поддержать рост котировок выше 30 долл. США за баррель - Julius Baer
Рынок нефти, похоже, вступил в более спокойную фазу и преодолел период высокой волатильности, характерной для апреля текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "В ближайшие недели котировки нефти продолжат ощущать поддержку со стороны улучшения настроений, а в следующие несколько... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:01
Потенциал роста рыночной стоимости бумаг российского нефтегазового сектора сохраняется, хотя и несущественный, в силу того, что в текущую оценку акций уже заложен рост цен на нефть в 2021 году, сообщается в обзоре Goldman Sachs. Средняя цена нефти, которую рынок закладывает в оценку бумаг... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:00
Москва. 15 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 мая 2020 года 18:38
Julius Baer занимает нейтральную позицию по алюминию и меди и считает текущий уровень цен на железную руду неустойчивым
Свежие данные по инвестициям в основные средства и сектору недвижимости в Китае указывают на то, что страна восстанавливается после кризиса коронавируса, и таким образом, спрос на металлы также восстанавливается, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя относительная сила внутреннего спроса в... читать дальше
.15 мая 2020 года 17:58
ФРС США видит своей основной задачей сохранение рынков капиталов открытыми для американских заемщиков - Julius Baer
ФРС США видит своей основной задачей сохранение рынков капиталов открытыми для американских заемщиков, отмечается в комментарии Julius Baer . После того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл пообещал "безграничную" поддержку рынку гособлигаций, американский центробанк временно покупал... читать дальше
.15 мая 2020 года 17:30
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 25% - до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики ожидают ререйтинга акций биржи на фоне благоприятных для нее... читать дальше
.15 мая 2020 года 17:11
Глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 г., считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции". Исходя из ожиданий восстановления мировой экономики после режима самоизоляции с 3 квартала 2020 г., есть вероятность, что дно рынки прошли в марте, отметили аналитики инвестбанка в рамках... читать дальше
.15 мая 2020 года 16:50
Bank of America (BofA) понизил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2020 года до 3,5% годовых, включая ожидаемое снижение на 100 базисных пунктов - до 4,5% - по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке в июне, говорится в обзоре главного экономиста инвестбанка по РФ Владимира... читать дальше
.15 мая 2020 года 16:06
"Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, отслеживающий динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяющий инвестировать сразу в целый портфель из акций компаний сферы информационных технологий, за период с последнего... читать дальше
.15 мая 2020 года 15:35
Москва. 15 мая. Доллар и евро после утренней просадки перешли к умеренному повышению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, заметно сократившей темпы роста. читать дальше
.15 мая 2020 года 15:03
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ВТБ с "Покупать" до "Держать", говорится в комментарии инвесткомпании. "Среднесрочный фон складывается довольно неблагоприятный для банков, и в условиях экономического кризиса мы не видим факторов для роста", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия... читать дальше
.15 мая 2020 года 14:34
Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах - УК "Альфа-Капитал"
Мировая экономика будет восстанавливаться по мере снятия ограничительных мер, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах, полагает директор по анализу финансовых рынков и... читать дальше
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