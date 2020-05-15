Рубль в летние месяцы может ослабеть до 80 руб./долл. - Райффайзенбанк

Рубль в летние месяцы может ослабеть до 80 руб./долл., причем давление на рубль начнет усиливаться лишь по мере снятия ограничительных мер в июне одновременно с восстановлением импорта, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Курс рубля в апреле и мае продемонстрировал стабильность в условиях высокой волатильности нефти, что обеспечивается главным образом: 1) дополнительными ( к регулярным в рамках бюджетного правила) продажами валюты ЦБ РФ, 2) действием ограничительных мер (которые оказались более длительными и более жесткими, чем мы предполагали ранее). По нашим оценкам, эти меры приведут к падению импорта во 2 кв. на 39% г./г. в долларовом выражении (с 62 млрд долл. во 2 кв. 2019 г. до 41 млрд долл.). В этой оценке учитывается падение ВВП в номинальном выражении на 6% и сокращение доли импорта в ВВП с 15% до 12%. Таким образом, "провал" в импорте дает около 20 млрд долл. (не уходят с локального рынка), что существенно больше, чем дают интервенции ЦБ РФ (регулярные и дополнительные, 10-12 млрд долл.)", - отмечают эксперты банка Денис Порывай и Станислав Мурашов.

Аналитики Райффайзенбанка оценивают отрицательное сальдо счета текущих операций в мае в размере 2-3 млрд долл., при этом интервенции компенсируют этот отток валюты. "Давление на рубль начнет усиливаться лишь по мере снятия ограничительных мер в июне одновременно с восстановлением импорта ( в этот период мы не ждем нефть заметно выше 30 долл./барр., чтобы прирост экспорта смог компенсировать прирост импорта). - полагают Д. Порывай и С. Мурашов. - Как мы видим, на рынке свопов нерезиденты сейчас привлекают рубли (а не размещают, как было ранее), что, скорее всего, связано с хеджированием предстоящих к получению дивидендов. В этом случае укрепление рубля перед их выплатой, как это обычно бывает, не произойдет, и в летние месяцы рубль может ослабиться (выше 80 руб./долл.)".