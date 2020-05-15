ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ВТБ с "Покупать" до "Держать", говорится в комментарии инвесткомпании. "Среднесрочный фон складывается довольно неблагоприятный для банков, и в условиях экономического кризиса мы не видим факторов для роста", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых.

Показатели прибыли банка в 1К 2020, на взгляд эксперта, проявили устойчивость, прибыль акционеров снизилась всего на 3%, до 45,2 млрд руб. Отчисления в резервы увеличились в 3 раза, до 43 млрд руб., но это было в большей степени компенсировано высокой динамикой комиссий (+48% г/г), прибылью от трейдинговых операций и сокращением процентных расходов на фоне снижения ставки ЦБ.

"Показатели 1-го квартала мы считаем мало индикативными в плане динамики прибыли и качества кредитов, - указывает Н. Малых.- Эффект кризиса проявится в большей степени во 2-3-м кварталах в виде роста резервирования, просрочки и снижения чистой процентной маржи. Мы ожидаем, что по итогам года банк останется прибыльным, но рентабельность будет под давлением главным образом за счет увеличения резервов и просрочек. Прибыль по нашим оценкам составит 128 млрд руб. с ROE ~7%".

Менеджмент поставил цель по прибыли 2020П 220-230 млрд руб. на пересмотр. Вопрос по дивидендам остается нерешенным. Ранее банк подтверждал готовность выплатить 50% прибыли за 2019 год в рамках своей стратегии, но в условиях пандемии финальное решение будет, скорее всего, другим: банк перенес ГОСА на сентябрь, и рекомендации по дивидендам будут в августе. Менеджмент рассматривает вариант корректировки общей суммы выплат за счет привилегированных акций.

ВТБ - второй крупнейший по активам и кредитам банк в России с активами около 15,5 трлн руб. Доля государства в капитале - около 60%.