Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах - УК "Альфа-Капитал"

Мировая экономика будет восстанавливаться по мере снятия ограничительных мер, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

По мнению эксперта, восстановление будет выглядеть примерно также, как начало нового цикла в экономике. При этом скорость восстановления будет определяться не только внутренними процессами, но и скоростью отмены ограничений.

"Средне и долгосрочные риски в глобальной экономике снизились, - констатирует В. Брагин. - Принудительное охлаждение мировой экономики из-за карантина высвободило ресурсы, которые будут поддерживать новый виток циклического роста. Дата циклической рецессии сдвинулась на неопределенный срок".

Если экономика входит в новый цикл роста, то это, по мнению эксперта, означает, что сейчас очень удачное время для стратегического увеличения позиций в акциях, особенно в циклических секторах (сырье, нефтегазовые компании, потребительские товары не первой необходимости. Краткосрочные риски остаются высокими, но на длинном горизонте эти сегменты будут главными бенефициарами восстановления экономики.