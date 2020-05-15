Рынок акций РФ утром растет вслед за нефтью, лидируют Норникель и Сургутнефтегаз

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за раллирующей нефтью на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса на рынке и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС отыграли почти все недельные потери, при этом локомотивом подъема выступают акции "Норникеля" и "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2628,83 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1133,64 пункта (+2,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар подешевел до 73,06 рубля (-0,42 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1% и +2,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%).

"Роснефть" в первом квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей по сравнению с прибылью в 131 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Компания поясняет, что это обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).

Положительный свободный денежный поток за отчетный период составил 219 млрд рублей, несмотря на резкое снижение цен на нефть, отмечает "Роснефть". "Роснефть" в январе-марте сократила финансовый долг и торговые обязательства на $9 млрд.

Чистая прибыль группы "Башнефть" (+0,3%) по МСФО в первом квартале 2020 года составила 3,863 млрд рублей, что более чем в шесть раз меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете компании. Выручка "Башнефти" (MOEX: BANE) сократилась на 20,6% - до 175,334 млрд рублей.

Тем временем просели акции "Мосбиржи" (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%).

Чистая прибыль "Московской биржи" в первом квартале 2020 года составила 5,9 млрд рублей, что на 90,7% больше, чем в январе-марте 2019 года, говорится в сообщении компании. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали роста прибыли вдвое, до 6,2 млрд рублей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на позитивном внешнем фоне рынок акций РФ в пятницу получил еще и поддержку от закрытия игроками "коротких" позиций.

Раллируют второй день подряд бумаги "Сургутнефтегаза" непонятно за счет каких драйверов. Подобных "задергов" за последние полтора года наблюдалось немало, но практически все они не имели объяснений. Акции "Мосбиржи" упали после отсечки дивидендов и отчета, но бумаги остаются одними из самых привлекательных для среднесрочных покупок, поэтому рекомендуется их подбирать на просадках, считает аналитик.

Нефть в последние дни не поддавалась на общее ухудшение настроений, а в четверг ее поддержали прогнозы Международного энергетического агентства о повышении спроса на нефть. Однако никаких иллюзий относительно дальнейшего роста нефти строить не следует. Принципиально ничего не изменилось: профицит предложения на мировом рынке хоть постепенно и сокращается, но все еще присутствует. Накопленные в апреле огромные запасы еще даже не начали расходоваться. Так что любые негативные новости вновь уведут котировки Brent под отметку $30 за баррель, полагает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, поддержку Азии оказала статистика по Китаю, где промпроизводство в апреле впервые после карантина продемонстрировало первые признаки восстановления, хотя розничные продажи в КНР продолжают выглядеть слабо. В целом статистика сигнализирует об улучшениях в китайской экономике, а государственные стимулы способны изменить ситуацию к лучшему в ближайшие месяцы.

В США в пятницу также выйдет статистика по розничным продажам и промпроизводству за апрель, которые, по мнению экономистов, продолжат снижаться двузначными темпами после падения в марте на 8,7% и 5,4% соответственно.

Тем временем, котировки нефти Brent пытаются закрепиться выше $32 за баррель, что подогревает российские нефтяные акции. Индекс МосБиржи отыгрывает недавние потери, но внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние во второй половине торгов. Для акцентированного восходящего движения поводов пока нет, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, глава ФРС США предупредил рынки о длительном периоде восстановления американской экономики, а ВОЗ считает, что COVID-19 может остаться с человечеством навсегда. Более того, преждевременное ослабление карантинных мер способно вызвать вторую волну распространения, которая вновь заставит власти различных стран принять жесткие карантинные меры. В любом случае перспектива долгого и очень постепенного возвращения мировой экономики к нормальному функционированию становится все более вероятной.

Внешний фон утром в пятницу позитивный. Нефть пытается продолжить рост на восстановлении спроса в Китае. Китайская статистика также говорит о возможности относительно быстрого выхода из экономического спада на фоне коронавирусного шока. Беспокоят заявления главы США о возможных осложнениях в отношениях с Китаем, но эти заявления могут быть частью предвыборной риторики, а не программой к действию. Индекс МосБиржи попытается закрепиться в пятницу выше отметки 2600 пунктов, а рубль может продолжить укрепление в сторону 73 руб./$1.

В США в четверг индексы по итогам торгов выросли на 0,9-1,6% во главе с бумагами банков, хотя начало сессии прошло в минорном ключе из-за слабых данных Минтруда о количестве новых заявок на пособие по безработице (число новых заявок составило 2,981 млн человек при прогнозах на уровне 2,5 млн).

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Статданные, обнародованные в пятницу, дают смешанную картину состояния китайской экономики.

Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос на 3,9% впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии (ожидался рост на 1,5% после снижения в марте на 1,1%). Падение розничных продаж в апреле замедлилось до 7,5%, но оказалась сильнее, чем ожидали аналитики (ожидалось снижение на 7% после падения на 15,8% в марте).

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения. "Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг. Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения (с ним - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал он.

Нефть в пятницу сохраняет восходящий импульс, завершая ростом третью неделю подряд благодаря надеждам, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке; цена Brent находится на $2,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $32,4 за баррель (+4,1% и +6,7% в четверг), июльская цена WTI - $28,87 за баррель (+3,6% и +9% накануне).

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили ГДР TCS (+3,1%), акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,545 млрд рублей (из них 2,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,854 млрд рублей - на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза").