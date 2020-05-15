Риск новой волны коррекции S&P500 увеличивается - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по индексу S&P500 выглядит хрупкой, риск новой волны коррекции увеличивается, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Выкуп четверга говорит о том, что "быки" по-прежнему активны. В то же время индикаторы и MACD ухудшаются, хотя и остаются на значениях, которые свидетельствует о сохраняющемся моменте. Индекс широкого рынка не смог преодолеть линию сопротивления, тянущуюся с максимумов 2018 года на уровне 2940 пунктов. Поддержкой для него по-прежнему выступает 50-дневная средняя в районе 2730 пунктов", - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.