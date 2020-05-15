.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Половина компаний РФ продержится не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений, а еще 10% уже на грани - апрельский опрос EY
.
Оборот розничной торговли в РФ в апреле упал на 30-40%; более 60% ритейлеров ждут падения продаж по итогам года
15 мая 2020 года 12:26
Половина компаний РФ продержится не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений, а еще 10% уже на грани - апрельский опрос EY
Половина компаний РФ - 51% - сможет продержаться не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений, а у 10% бизнес уже находится на грани закрытия или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер более чем на две недели, свидетельствуют данные опроса, проведенного EY с 24 по 30 апреля 2020 года среди руководителей более 230 российских компаний, относящихся как к малому и среднему, так и к крупному бизнесу. Как говорится в исследовании, оставшиеся 15% утверждают, что запаса прочности их бизнеса хватит на 3-6 месяцев. И только 24% руководителей ответили, что ограничительные меры не представляют угрозу для выживания их компаний. Результаты опроса показали, что запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди малых и средних предприятий (МСП) до 20% уже в конце апреля находились на грани закрытия в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составил 7%. Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составил не более 1-2 месяцев (такого мнения придерживаются 47% и 39% руководителей соответственно). Между тем 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием были не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению их деятельности. По данным опроса, около 80% респондентов отметили наличие в своих отраслях кризисных явлений, связанных с ограничительными мерами в период эпидемии. При этом 27% руководителей сообщили о снижении выручки более чем на 50%, еще 25% - о снижении на 20-50%, 27% - о незначительном снижении выручки не более чем на 20%. "Среди отметивших снижение выручки более чем на 30% оказалось больше всего представителей компаний из сфер автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики. Небольшая доля опрошенных (6%) отметила положительную динамику выручки. Данные респонденты представляют в основном сектора производства товаров повседневного спроса, розничной торговли, информационно-коммуникационных технологий. Согласно результатам исследования, меньше других пострадали от кризиса предприятия химической промышленности, компании из сферы медицины и фармацевтики, а также производства товаров повседневного спроса", - говорится в материалах EY. Более того, в них сообщается, что при анализе влияния ограничительных мер на экономическую активность в разрезе типов компаний по размеру видно, что доля руководителей малых и средних предприятий (64%), отметивших снижение выручки более чем на 30%, существенно превышает аналогичный показатель среди крупных частных и государственных компаний (29% и 19% соответственно). По мнению почти половины респондентов, восстановление экономики после снятия ограничительных мер займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение 6-12 месяцев. Только 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода. Как подчеркивается в исследовании, различия в оценках периода восстановления экономики компаниями различных сегментов или отраслей незначительны. Оценки участников опроса относительно восстановления собственного бизнеса после отмены ограничительных мер были чуть более пессимистичны по сравнению с их же прогнозами по экономике в целом: 15% респондентов полагали, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считали, что на это потребуется более года. На оперативное восстановление деловой активности (в течение трех месяцев) рассчитывали только 15%. При анализе ответов в разрезе типа компаний было отмечено, что руководители крупных предприятий были несколько более оптимистичны относительно сроков восстановления деловой активности (38% из них рассчитывают на восстановление в течение 6-12 месяцев). В то же время 45% руководителей МСП прогнозировали возврат к докризисным оборотам более чем за год. Примечательно, что среди представителей малого и среднего бизнеса также более популярны оказались прогнозы о невозможности выхода на докризисный уровень: так считают 20% МСП против 13% крупных компаний. Ожидания относительно восстановления бизнеса не зависели от отраслей. Между тем чуть больше оптимизма проявили представители компаний в сферах информационно-коммуникационных технологий, фармацевтики и медицины, химической промышленности, строительства и финансов. Наиболее популярные антикризисные меры, применяемые респондентами, включали снижение операционных затрат (38%), снижение/отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%), снижение заработной платы штата (20%) и снижение нормы рентабельности (19%). В качестве крайних мер, к которым компании не готовы или не планируют обратиться, были отмечены отправка персонала в неоплачиваемый отпуск, сокращение персонала, реструктуризация кредитов. Как показал опрос, в целом набор наиболее популярных антикризисных мер не зависит от размера предприятий: и МСП, и крупные компании пользуются обозначенными выше инструментами приблизительно в равной степени. Наиболее значимое отличие заключается в том, что малый и средний бизнес использует эти меры более активно, а также более расположен к снижению нормы рентабельности. Менее активны в использовании упомянутых антикризисных мер государственные компании, в основном они применяют другие способы снижения операционных затрат. Руководители компаний продемонстрировали довольно высокий уровень осведомленности (от 70% ответивших) о мерах государственной поддержки. Однако о мерах отраслевой поддержки, региональной поддержки и возможности получения налогового вычета по расходам на борьбу с коронавирусом, а также субсидиях/возмещении затрат на маркетинг, экспорт, инжиниринг, развитие (только для города Москвы) и возможностях отсрочки лизинговых платежей они информированы хуже. Принятые пакеты мер в большей степени предназначены для малого и среднего бизнеса, что нашло отражение в результатах опроса: именно эти предприятия используют их наиболее активно. Тем не менее эксперты EY отмечают, что уровень осведомленности о доступных мерах среди руководителей МСП несколько ниже, чем по выборке в целом. Наиболее важными из используемых мер поддержки для МСП стали: снижение ставки страховых взносов (31%), снижение платы по договорам аренды недвижимого имущества (22%), неприменение санкций за неисполнение договора по факту наступления форс-мажора (20%). Среди наименее значимых оказались меры, не связанные напрямую со снижением операционных или постоянных расходов, а скорее, направленные на общее облегчение ведения хозяйственной деятельности: перенос сроков подачи налоговой отчетности, мораторий на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов, отсрочка по уплате налогов и взносов, отсрочка штрафов и пеней по ЖКХ. Между тем большинство компаний сектора услуг и розничной торговли (без учета продуктового ритейла) критически нуждаются в господдержке. Однако из-за того, что критерии отнесения компаний к пострадавшим отраслям зачастую оказываются формальными или слишком жесткими, многие предприятия не имеют возможности получить необходимую помощь. В период восстановления после снятия ограничений, связанных с эпидемией, руководители МСП отметили важность сглаживания перехода к стандартному режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, необходимость сохранения режима поддержки на более продолжительный период до полного восстановления, а также льготного финансирования на формирование оборотного капитала. Для крупных частных компаний в период восстановления, помимо уже перечисленных мер, будут актуальны компенсации затрат (транспортировка, приобретение оборудования и другие расходы).
.
15 мая 2020 года 20:00
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков
Москва. 15 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.15 мая 2020 года 19:39
Рынок акций РФ на короткой торговой неделе после майских праздников умеренно просел на фоне опасений появления второй волны мировой пандемии COVID-19 после снятия части карантинных ограничений во многих странах, а также из-за ожиданий возможной эскалации конфликта США и Китая. Откат сдерживался раллировавшей нефтью на ожиданиях постепенного восстановления спроса на нефть после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи, а также прогнозах Международного экономического агентства. читать дальше
.15 мая 2020 года 19:37
Москва. 15 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял почти весь утренний рост из-за распродаж перед выходными на фоне снижения индексов в США после вышедшей слабой американской статистики по розничным продажам за апрель; индекс Мосбиржи откатился обратно ниже рубежа 2600 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза". читать дальше
.15 мая 2020 года 19:35
Позитивные настроения на рынке нефти должны поддержать рост котировок выше 30 долл. США за баррель - Julius Baer
Рынок нефти, похоже, вступил в более спокойную фазу и преодолел период высокой волатильности, характерной для апреля текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "В ближайшие недели котировки нефти продолжат ощущать поддержку со стороны улучшения настроений, а в следующие несколько... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:01
Потенциал роста рыночной стоимости бумаг российского нефтегазового сектора сохраняется, хотя и несущественный, в силу того, что в текущую оценку акций уже заложен рост цен на нефть в 2021 году, сообщается в обзоре Goldman Sachs. Средняя цена нефти, которую рынок закладывает в оценку бумаг... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:00
Москва. 15 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 мая 2020 года 18:38
Julius Baer занимает нейтральную позицию по алюминию и меди и считает текущий уровень цен на железную руду неустойчивым
Свежие данные по инвестициям в основные средства и сектору недвижимости в Китае указывают на то, что страна восстанавливается после кризиса коронавируса, и таким образом, спрос на металлы также восстанавливается, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя относительная сила внутреннего спроса в... читать дальше
.15 мая 2020 года 17:58
ФРС США видит своей основной задачей сохранение рынков капиталов открытыми для американских заемщиков - Julius Baer
ФРС США видит своей основной задачей сохранение рынков капиталов открытыми для американских заемщиков, отмечается в комментарии Julius Baer . После того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл пообещал "безграничную" поддержку рынку гособлигаций, американский центробанк временно покупал... читать дальше
.15 мая 2020 года 17:30
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 25% - до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики ожидают ререйтинга акций биржи на фоне благоприятных для нее... читать дальше
.15 мая 2020 года 17:11
Глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 г., считают эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции". Исходя из ожиданий восстановления мировой экономики после режима самоизоляции с 3 квартала 2020 г., есть вероятность, что дно рынки прошли в марте, отметили аналитики инвестбанка в рамках... читать дальше
.15 мая 2020 года 16:50
Bank of America (BofA) понизил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2020 года до 3,5% годовых, включая ожидаемое снижение на 100 базисных пунктов - до 4,5% - по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке в июне, говорится в обзоре главного экономиста инвестбанка по РФ Владимира... читать дальше
.15 мая 2020 года 16:06
"Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, отслеживающий динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяющий инвестировать сразу в целый портфель из акций компаний сферы информационных технологий, за период с последнего... читать дальше
.15 мая 2020 года 15:35
Москва. 15 мая. Доллар и евро после утренней просадки перешли к умеренному повышению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, заметно сократившей темпы роста. читать дальше
.15 мая 2020 года 15:33
Рубль в летние месяцы может ослабеть до 80 руб./долл., причем давление на рубль начнет усиливаться лишь по мере снятия ограничительных мер в июне одновременно с восстановлением импорта, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Курс рубля в апреле и мае продемонстрировал стабильность в условиях... читать дальше
.15 мая 2020 года 15:03
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ВТБ с "Покупать" до "Держать", говорится в комментарии инвесткомпании. "Среднесрочный фон складывается довольно неблагоприятный для банков, и в условиях экономического кризиса мы не видим факторов для роста", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.