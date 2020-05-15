Еврооблигации PHORRU 21 выглядят привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения - "БКС Глобал Маркетс"

Еврооблигации PHORRU 21 выглядят привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Несмотря на восстановление выручки и EBITDA к/к, в годовом сравнении финансовые результаты "ФосАгро" за 1К20 по МСФО оказались слабыми, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Компания оптимизировала график погашения долга и уменьшила риски рефинансирования. Долговая нагрузка не изменилась (1,8x) и вряд ли заметно сократится, учитывая существенный объем инвестиций и дивиденды.

"Еврооблигации PHORRU торгуются на уровне выпусков в рейтинговой категории BBB- и оценены справедливо, при этом PHORRU 21 (YTM 2.42%) выглядит привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения", - считают специалисты "БКС Глобал Маркетс".

В 1К20 выручка "ФосАгро" выросла на 15% к/к (до $961 млн) на фоне некоторой стабилизации цен на удобрения при увеличении продаж фосфорной продукции –MAP, NPK, NP (+24%) – в основном на российском рынке.

EBITDA подскочила на 56% к/к - до $278 млн, рентабельность повысилась до 29% против 21% в 4К19 на фоне снижения производственных издержек и оптимизации операционных расходов.

Операционный денежный поток увеличился на 144% благодаря росту выручки и рентабельности, а также вследствие высвобождения оборотного капитала. В то время как капзатраты снизились на 41% к/к - до $131 млн, FCF оказался положительным и составил $274 млн, из которых $93 млн были направлены на выплату дивидендов.

В результате общий долг практически не изменился – $2,2 млрд, а чистый долг уменьшился на 8% к/к (до $2 млрд) благодаря увеличению денежных средств на 102% к/к. Соотношение Чистый долг/EBITDA осталось на уровне 1,8x

"ФосАгро" оптимизировала график погашения долга: доля краткосрочных обязательств снизилась до 11% против 27% на конец 2019 г. при покрытии денежными средствами 1,1x в основном за счет погашения PHORRU 25 объемом $500 млн в январе 2020 г.