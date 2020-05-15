Справедливая доходность нового выпуска облигаций Лента-1Р-4бо - 6,5-6,6% - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" считает справедливой доходность нового выпуска облигаций Лента-1Р-4бо в диапазоне 6,5-6,6%, сообщается в обзоре компании.

15 мая (с 11:00 до 15:00 мск) "Лента" собирает заявки на 3-летние облигации серии 1P-4бо объемом 10 млрд руб. Предварительные ориентиры ставки купона - 6,45-6,65%, что транслируется в доходность к погашению на уровне 6,55-6,76%, указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

"Ориентир по доходности выглядит привлекательно. Лента-1P-3бо с чуть более короткой дюрацией в 2,3 года торгуется с доходностью около 6,3% и премией к ОФЗ в 130-140 б.п. На этом же уровне торгуются выпуски "Магнита" (S&P: BB) и X5 Retail Group (Ba1/BB/BB+) с чуть более длинной дюрацией. На наш взгляд, учитывая более низкие рейтинги и большую дюрацию, новый Лента-1Р-4бо должен предлагать премию 20-30 б.п. к X5-1P-8бо и торговаться ближе к нижней границе ориентира с доходностью 6,50-6,60%. Принимая во внимание, что рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ после пресс-конференции 8 мая, мы не исключаем высокого спроса на размещение, что может привести к снижению ставки ниже ориентиров", - пишут эксперты "БКС Глобал Маркетс".

"Лента" - первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и четвертая по объему выручки розничная сеть в России. Ретейлеру принадлежат 249 гипермаркетов и 131 супермаркет общей площадью 1489 тыс. кв. м, а также 12 распределительных центров. Основным бенефициаром с долей 77,99% является "Севергрупп" А.А. Мордашова, поддержка акционера вероятна. В 2019 г. выручка "Ленты" выросла на 1% г/г и составила 417,5 млрд руб. Сопоставимые продажи LfL увеличились на 0,1%. В 2019 г. компания пересмотрела базис под обесценение активов и провела тест на уровне индивидуальных магазинов, результатом чего стало признание обесценения 11,8 млрд руб. EBITDA составила 39,5 млрд руб. при рентабельности 9,5%. Рассчитанная в соответствии с МСФО 17 EBITDA снизилась на 6,2% - до 34 млрд руб. с 36,2 млрд руб., маржинальность составила 8,1%. FCF насчитывал 19,8 млрд руб.. По итогам 1К20 выручка компании увеличилась на 7% г/г - до 106 млрд руб. - на фоне повышения сопоставимых продаж LfL на 4% (средний чек и трафик приросли по 2%). "Мы видим риски ухудшения операционных показателей компании в связи с введением карантинных мир и ограничений на передвижения на неопределенный срок, что негативно сказывается на посещаемости гипермаркетов, основного формата сети", - указывают специалисты "БКС Глобал Маркетс".

Совокупный долг компании с учетом 32,2 млрд руб. операционного лизинга вырос на 43,7% г/г (до 182,7 млрд руб.) по итогам 2019 г. Без учета влияния МСФО 16 долг вырос на 18,5% г/г и составляет 150,5 млрд. Компания нарастила денежные средства практически в 2,2 раза - до 73,4 млрд руб.. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA (с учетом лизинга) составила 2,4х. 100% долга номинировано в рублях. Средневзвешенная процентная ставка составляет 7,79%. Краткосрочная часть долга выросла в 3,4 раза - с 20,7 млрд руб. до 71,1 млрд руб., и теперь на нее приходится 39%, что, однако, полностью покрыто денежными средствами. "Также дополнительную ликвидность обеспечивают 89,1 млрд руб. невыбранных кредитных линий, риски рефинансирования мы считаем достаточно низкими", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".