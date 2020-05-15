Потенциал роста цен ОФЗ сохраняется - Промсвязьбанк

Потенциал роста цен ОФЗ сохраняется, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Несмотря на снижение "аппетита" к риску на глобальных рынках в четверг, рублевые облигации продолжили расти в цене. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 12 б.п. - до 5,74% годовых, 3-летних ОФЗ 26211 - до 5,01% (-6 б.п.).

Вышедшая в четверг статистика продемонстрировала замедление инфляции в РФ за 7-12 мая до 0,04%, что вдвое меньше по сравнению с предыдущей неделей. Даже с учетом ослабления рубля инфляция в мае в этом году складывается ниже, чем в прошлом. Если данный тренд сохранится, то по итогам мая инфляция может составить 3,0-3,1%, что ниже таргета ЦБ РФ (4%), отмечает аналитик банка Дмитрий Монастыршин. В данном случае у регулятора будут большие основания для снижения ключевой ставки на 100 б.п. - до 4,5%.

"Котировки ОФЗ, по нашим оценкам пока учитывают потенциал снижения ключевой ставки лишь на 50 б.п. Считаем, что потенциал роста цен ОФЗ сохраняется", - пишет специалист Промсвязьбанка.