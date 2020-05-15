Потенциал дальнейшего укрепления Brent выглядит ограниченным - БКС

Фьючерсам на Brent удалось закрепиться выше $31 за баррель, однако, с технической точки зрения, инструмент остается в рамках прежнего торгового диапазона $29-32 за баррель, поэтому потенциал дальнейшего укрепления выглядит ограниченным, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Участники рынка ждут предварительных данных об эффективности сделки по сокращению добычи ОПЕК+, которая призвана скомпенсировать выпадающий спрос. Такая информация может появиться к концу следующей недели. В отсутствии информационных драйверов коридор $29-32 может сохраняться, отмечает специалист в комментарии компании.