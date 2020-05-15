Утренние прогнозы: дорожающая нефть добавит оптимизма рынку акций

По мнению аналитиков, в пятницу утром российские акций подрастут, получив поддержку от улучшения настроений на американских биржах и нефтяных площадках.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, но отвоевали большую часть утерянных позиций ближе к концу сессии. Индикаторы проверили на прочность нижние границы диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, выше которых, вероятно, будут пытаться стабилизироваться в пятницу, тем самым отменяя поступивший накануне неблагоприятный для "быков" сигнал. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2550-2660 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения настроений на американских биржах и нефтяных площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс. В течение сессии инвесторы будут отыгрывать российские отчетности, а также зарубежную статистику, в особенности из США во второй половине сессии".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций в пятницу откроется вверх с "гэпом" не менее 0,5%, на позитивном внешнем фоне рынок получит еще и поддержку от закрытия "шортов". Что касается конкретных эмитентов, то пока сложно отдать кому-либо предпочтение. Вполне возможно, что отскок пройдет по широкому спектру бумаг".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,4-1,5%, в диапазоне 2600-2630 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет общее улучшение состояния внешнего фона и продолжившийся рост стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он вполне способен закрепиться в районе 2615-2630 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Улучшение ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке позволит индексу Мосбиржи в пятницу отыграть часть потерь четверга, но внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние во второй половине торгов. Индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки в 2600 пунктов, предпринимая попытки к росту, но для акцентированного восходящего движения поводов пока нет".