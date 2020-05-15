Спрос на облигации EM незначительно вырос, акции EM 13-ю неделю в аутсайдерах - "БКС Глобал Маркетс"

Спрос на облигации EM (развивающиеся рынки) с 7 по 13 мая 2020 года незначительно вырос, однако акции EM 13-ю неделю находятся в аутсайдерах, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $110 млн против оттока $150 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.