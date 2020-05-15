Нефть поддержит рубль в начале торгов пятницы - Промсвязьбанк

Основным поводом к покупкам в российской валюте в пятницу утром станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 31,5 доллара за баррель, при этом разнонаправленное движение валют развивающихся стран не дает дополнительных ориентиров для динамики рубля, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в районе 73-73,5 рубля. В первой половине дня в случае улучшения ситуации в валютах EM и перехода их к укреплению доллар может отступить к нижней границе этого диапазона, которая выступает ближайшей поддержкой. Однако ближе к вечеру настроения на рынках могут ухудшиться на фоне публикации данных по розничным продажам в США, что вызовет волну продаж в рубле. В этом случае американская валюта к концу дня отыграет потери и попытается сделать шаг к 74 рублям. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 73-75 рублей, а выход из этой консолидации может дать направление дальнейшему среднесрочному движению американской валюты", - пишет Б. Зварич в комментарии банка.