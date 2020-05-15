Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 15 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы отыграли падение и завершили торги в четверг в плюсе, в лидерах роста оказались крупнейшие американские банки. Фондовый рынок США снижался ранее в ходе торгов на данных министерства труда страны о количестве новых заявок на пособие по безработице. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 мая, сократилось на 195 тыс., до 2,981 млн человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн, как сообщалось прежде. Эксперты ожидали падения числа заявок на 669 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,5 млн.

В среду американские фондовые индексы завершили торги резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По мнению Пауэлла, властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Участники рынков отслеживают новости, касающиеся перезапуска национальных экономик, сомневаясь в скорой нормализации обстановки после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,55%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,24%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,31%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК повысился на 0,19%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:28 МСК прибавил 1,08%.

Статданные, обнародованные пятницу, дают смешанную картину состояния китайской экономики. Объем промпроизводства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии. Падение розничных продаж замедлилось, но оказалась сильнее, чем ожидали аналитики. Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,5%. Темпы падения розничных продаж в Китае в апреле замедлились до минимальных с декабря 7,5% по сравнению с 15,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 7%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $32,22 за баррель, что на 3,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские фьючерсы подорожали на 6,7%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 2,4% - до $28,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта увеличилась до $27,56 за баррель, поднявшись на 9%.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет. Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,8 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,663 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 мая вырос на 0,22% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,24%, поднявшись до 683,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+2,83%), "ФСК ЕЭС-13" (+1,5%) и "РЖД-23" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-14Р" (-0,97%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,35%) и "РЖД-001P-01R" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) полностью разместило два выпуска облигаций серий 001P-15 и 001P-16 общим объемом 12 млрд рублей. Компания 29 апреля провела сбор заявок на бонды серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 6,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. 30 апреля МТС провела сбор заявок на 7-летние облигации серии 001P-16 объемом 7 млрд рублей. Ставка по выпуску также установлена на уровне 6,6% годовых.

ООО "Лента" 15 мая будет собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 6,45-6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,55-6,76% годовых. Техразмещение запланировано на 3 июня.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 18 мая будет собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 6,15-6,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,24-6,35% годовых. Дата техразмещения будет определена позднее.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 20 мая будет собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия не выше 140 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира по доходности по состоянию на дату, предшествующую открытию книги. Купоны квартальные. Дата начала техразмещения будет определена позднее.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) планирует 27 мая собирать заявки инвесторов на три выпуска 10-летних бондов с офертами через 5 лет серий БО-03, БО-04, БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей каждый. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение выпусков запланировано на 29 мая. У эмитента нет рублевых облигаций в обращении.

Альфа-банк установил ставку 7-8-го купонов бондов серии БО-20 на 5 млрд рублей на уровне 5,8% годовых. 26 мая по выпуску предусмотрена оферта. Еще одна оферта запланирована в мае 2021 года. Эмитент разместил этот выпуск в мае 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,89% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 4,1% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "ГарантСтрой" приняло решение досрочно погасить облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей в дату выплаты ближайшего купонного дохода - 2 июня. Пятилетний выпуск был размещен в декабре 2017 года в пользу ООО "Капитал", ООО "Инфинит Лайф", ООО "Инвестиционная компания "Атикон", АО "Финансовая компания "Сивер" и ООО "Пимекс". Ставка текущего 5-го купона установлена на уровне 7% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.