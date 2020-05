Brent подорожала до $31,7 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы отыграли падение и завершили торги в четверг в "плюсе", в лидерах роста оказались крупнейшие американские банки.

Фондовый рынок США снижался ранее в ходе торгов на данных министерства труда страны о количестве новых заявок на пособие по безработице.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 мая, сократилось на 195 тыс., до 2,981 млн человек, говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 669 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем экспортные цены в США в апреле упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,7% в марте, показали официальные статданные. Снижение экспортных цен в прошлом месяце стало максимальным за всю историю наблюдений с декабря 1988 года, отмечает Trading Economics.

По словам главного инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management Роба Хэворта, которые приводит CNBC, инвесторы пытаются "понять, насколько сложны экономические условия, и когда все прояснится".

В среду американские фондовые индексы завершили торги резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По мнению Пауэлла, властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

Несмотря на серьезные потери на этой неделе, значение S&P 500 остается более чем на 30% выше минимума, зафиксированного 23 марта, отмечает CNBC. Dow Jones с тех пор прибавил более 29% благодаря росту акций крупных технологических компаний.

В лидерах роста в четверг оказались крупнейшие американские банки. Бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) подорожали на 4%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 4,2%. Стоимость Citigroup Inc. (SPB: C) увеличилась на 3,6%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 6,8%.

Акции американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подорожали на 4,5%. Компания получила прибыль выше ожиданий аналитиков в третьем квартале текущего финансового года, однако выручка компании снизилась на фоне пандемии коронавируса.

Котировки Applied DNA Sciences Inc. подскочили на 71,1% на новостях о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило разработанный компанией тест на коронавирус.

Стоимость круизной компании Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. выросла на 4,4%. По итогам первого квартала компания зафиксировала чистый убыток в $1,88 млрд. Скорректированный убыток составил $0,99 на акцию и превысил прогноз аналитиков FactSet, которые ожидали показатель на уровне $0,28 на акцию. В то же время, круизный оператор отмечает рост спроса на поездки в четвертом квартале текущего года и в следующем году.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 377,37 пункта (1,62%) - до 23625,34 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 32,50 пункта (1,15%) и составил 2852,50 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 80,55 пункта (0,91%) - до 8943,72 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу.

Участники рынков отслеживают новости, касающиеся перезапуска национальных экономик, сомневаясь в скорой нормализации обстановки после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Факт в том, что, даже несмотря на готовность экономик выйти из локдаунов различной степени, восстановление нормальной жизни потребует гораздо более длительного времени", - отмечает Рики Огава Mizuho Bank.

Статданные, обнародованные пятницу, дают смешанную картину состояния китайской экономики.

Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии. Падение розничных продаж замедлилось, но оказалась сильнее, чем ожидали аналитики.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,5%.

Темпы падения розничных продаж в Китае в апреле замедлились до минимальных с декабря 7,5% по сравнению с 15,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"В целом, эти данные свидетельствуют лишь о незначительном и постепенном улучшении экономической активности, что может препятствовать росту рынков, поскольку Китай первым начал открывать экономику после COVID-19", - отмечает экономист ING Ирис Панг.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения. "Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг.

Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения (с ним - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал он.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК поднялся на 0,66%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. повышаются на 0,9%. Также дорожают бумаги производителя электроники Sony - на 1,5%.

Акции Mazda Motor Corp. подскочили на 5,3%. Чистая прибыль японского автомобилестроительного концерна сократилась в 2019 финансовом году на 80,8%, до 12,13 млрд иен ($113 млн), что объясняется падением продаж в условиях кризиса, вызванного COVID-19. Операционная прибыль уменьшилась на 47%, до 43,6 млрд иен, а выручка - на 3,8%, до 3,43 трлн иен.

Цена бумаг Honda Motor выросла на 2,2%, Toyota Motor - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,24%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,31%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings повышается в ходе торгов в Гонконге на 0,2%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,3%.

Кроме того, поднимаются цены акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 1,3% - и PetroChina - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК повысился на 0,19%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,6%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:28 МСК прибавил 1,08%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась соответственно на 3,4% и на 2,7%.

Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos - на 0,9%, Beach Energy - на 2,9% и Woodside Petroleum - на 0,9%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $31,7 за баррель, что на $0,57 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские фьючерсы подорожали на $1,94 (6,7%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (1,05%) - до $27,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта увеличилась до максимальных с 3 апреля $27,56 за баррель, поднявшись на $2,27 (9%).

С начала этой недели Brent подорожала почти на 3%, WTI - на 13%.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

"Настрой рынка становится осторожно оптимистичным, и я ожидаю, что он будет оставаться таковым в том случае, если не произойдет серьезного отката назад в плане улучшения эпидемиологической ситуации в мире", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

"Прогнозы спроса, однако, остаются неустойчивыми, и трейдеры нервно следят за тем, что происходит вслед за открытием экономик", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.