Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет с повышением в пределах 0,4-1,5% - ИК "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет с существенным повышением в пределах 0,4-1,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,4-1,5%, в диапазоне 2600-2630 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет общее улучшение состояния внешнего фона и продолжившийся рост стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он вполне способен закрепиться в районе 2615-2630 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Во второй половине пятницы состоится публикация необычно большого количества значимых иностранных макроэкономических показателей. Скорее всего, отмечает Виталий Манжос, они будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. Косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать апрельская статистика по розничным продажам в США (15:30 мск). Стоит также обратить внимание на мартовские данные по количеству открытых позиций на рынке труда США (17:00 мск).