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14 мая 2020 года 19:41

Рубль вечером отыграл потери и слегка повышается к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 14 мая. Доллар и евро перешли к слабому снижению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Курс доллара США составил 73,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,85 руб./EUR1, подешевев на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,2 копейки - до 76,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и слегка повышается к доллару и евро благодаря росту нефти. При этом в целом инвесторы на большинстве мировых рынков демонстрируют нежелание рисковать на опасениях второй волны эпидемии коронавируса из-за постепенного возобновления экономической активности в ряде стран мира.

Кроме того, инвесторы пересматривают ожидания относительно темпов восстановления экономик после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла относительно выхода из кризиса.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл накануне в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Участники торгов опасаются, что в этих условиях мер центробанков и правительств будет недостаточно, чтобы обеспечить V-образное восстановление экономики. Рост уровня безработицы по всему миру и волна банкротств сопровождаются неуверенностью относительного возвращения к докризисному состоянию и опасениями второй волны коронавируса, отмечают аналитики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 мая, составило 2,981 млн человек, сократившись на 195 тыс. по сравнению с предшествующей неделей, говорится в отчете Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн, как сообщалось прежде.

Участники рынка также следят за новостями по поводу разногласий США и Китая. Президент США Дональд Трамп сказал, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем в правительстве Китая приступили к подготовке мер привлечения к ответственности некоторых американских юридических и физических лиц, которые в связи с пандемией коронавируса развернули антикитайскую пропагандистскую кампанию, сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на источники.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в четверг на валютных площадках развивающихся рынков преимущественно отсутствовал аппетит к риску. "Глобальные инвесторы с нетерпением ожидают смягчения ограничительных мер, однако опасаются новой волны пандемии. Кроме того, настроение инвесторам портит ухудшение отношений между США и Китаем, связанное с вопросом возникновения вируса. Тем не менее, большую часть дня рубль получал серьезную поддержку с рынка нефти, где сырьевые котировки приободрил отчет МЭА, и оставался одной из немногих валют EM, торговавшихся в плюсе. Ближе к окончанию рабочего дня рубль все же был вынужден отступить в отрицательную зону, однако продолжал удерживать позиции в районе 74 в паре с долларом", - подчеркнул Кравченко.

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило свой прогноз падения спроса на нефть во втором квартале.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,56% - $30,23 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,89% - до $26,02 за баррель.

Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с - до 79,3 млн б/с, подсчитало МЭА. Теперь агентство ожидает, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с меньше, чем в прогнозе в прошлом месяце.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

МЭА ожидает, что в мае добыча в Саудовской Аравии существенно упадет в рамках сделки ОПЕК+, добыча в США и Канаде продолжит падать, что приведет к историческому снижению мировых поставок нефти на 12 млн б/с, до 88 млн б/с - это самый низкий уровень за последние девять лет.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

"Благодаря нефти рубль укреплялся в начале дня, но затем все же поддался напору доллара, который усиливал свои позиции на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2240 рублей. Ставки MosPrime составляли 5,66% на день, 5,75% на неделю и 6,00% на месяц. Усиление доллара на глобальном рынке связано с волной пессимизма, которую породил председатель ФРС Пауэлл своими заявлениями о долгом восстановлении американской экономики после COVID-19. Впрочем, для рубля это пока торговый шум, поскольку поводов для значимого направленного движения нет. Накануне прошли аукционы ОФЗ, которые показали весьма сильный спрос при снижении доходностей. Как минимум, подобная тенденция может сохраниться до следующего заседания ЦБ РФ в июне, от которого ждут еще одного снижения ставки. Также приближается налоговый период, который окажет дополнительную поддержку "россиянину", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ 12 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 22,4% по сравнению с предыдущим днем.

ЦБ РФ 8 мая продал валюту на 14,7 млрд рублей, 7 мая объем продаж валюты составил 14,8 млрд рублей, 6 мая - 18,6 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой, укороченной неделе, ЦБ РФ продал валюту на 48,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 мая на 34,79 копейки, до 73,9298 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,58 копейки, до 79,9033 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в четверг на 58,15 копейки по отношению к среде и составил 74,0113 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 47,56 копейки и составил 74,049 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 498,446 млн, из которых $724,037 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 774,409 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 19,5 копейки, до 79,8656 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 19,65 копейки и составил 79,9816 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR716,957 млн, из которых EUR204,993 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR511,964 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта - до 5,66% и 5,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой и остались на отметках 6,0%, 6,07% и 6,1% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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