Цены евробондов РФ в четверг плавно снижаются на фоне падения спроса на рисковые активы

Москва. 14 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию среды на 22 базисных пункта и составила 114,94% от номинала, что соответствует доходности 2,31% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 102,77% от номинала (доходность - 0,15% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 6 пунктов и составил 216 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 34 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,8% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,65% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 32 базисных пункта, опустившись до 130% от номинала (доходность выросла также на 2 пункта и составила 3,63% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 16 базисных пунктов - до 111,84% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 2,615% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 7 базисных пунктов, до 109,65% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 1,87% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 72 базисных пункта, подешевев до 126,04% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 3,715% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 5 базисных пунктов, до 110,02% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 2,69% годовых).

"Сегодня еврооблигации развивающихся стран торгуются в "красной зоне", при этом российские суверенные бумаги демонстрируют более устойчивую динамику по сравнению с евробондами аналогичного кредитного качества. В частности, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день всего на 1 базисный пункт, до 2,78% годовых. Снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы в основном связано с ростом опасений участников рынка относительно состояния экономики США и в целом мировой экономики. Так, инвесторы негативно отреагировали на вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил понижательные риски для американской экономики и высокую вероятность роста дефолтов по кредитам. Также негативным фактором выступает новая волна обострения торговых противоречий между США и Китаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает глава Федрезерва Пауэлл. "Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона. Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.