Преодоление индексом Мосбиржи уровня 2700 п. будет сигналом о вероятном возобновлении волны восстановления - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в четверг продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне, продажам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Так, в Европе к вечеру основные индексы падали в пределах 2,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили 0,1% и 0,3% соответственно. Поддержку же нашему рынку оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2%, поднявшись выше 30 долларов за баррель. На таком фоне к 18:10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив ниже 2600 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Мосбиржи и Норильского никеля, упавшие на 7,8% и 3,1% соответственно. Лучше рынка торговались Сургутнефтегаз и ОГК-2, прибавившие 6,7% и 2,1%.

"Отметим, что в ходе сессии индекс Мосбиржи отступал ниже 2570 пунктов, однако закрепление рынка энергоносителей выше 30 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent позволило нашему рынку отыграть большую часть потерь. При этом с технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках сценария снижения, целью которого могут стать годовые минимумы. Для его отмены "быкам" необходимо преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 2700 пунктов, что будет сигнализировать о росте вероятности продолжения волны восстановления", - считает Богдан Зварич.