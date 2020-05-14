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14 мая 2020 года 18:30
Пандемический кризис поможет Cisco Systems выйти на новый уровень - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что пандемический кризис поможет Cisco Systems выйти на новый уровень, и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Заины Саидовой. "Опубликованная квартальная отчетность Cisco Systems показала, что пандемия коронавируса оказала некоторое негативное влияние на финансовые результаты компании, однако вызванная карантинными мероприятиями стремительная цифровая трансформация самых разнообразных процессов, начиная с образовательных и заканчивая деловыми, неизбежно приведет к стабильному повышению спроса на сетевое оборудование, инфраструктуру для видеоконференций и компьютерную безопасность, и это поможет Cisco достойно преодолеть непростой период и выйти на новый уровень. После рассмотрения квартальной отчетности мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям Cisco Systems и ставим на пересмотр целевой уровень", - отмечает эксперт ГК. Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems отчитался о финансовых результатах за третий фискальный квартал. Квартальная выручка Cisco Systems снизилась на 7,6% г/г и составила $11,98 млрд, на $130 млн превзойдя усредненные прогнозы, при этом чистая прибыль на акцию составила 79 центов и на 8 цента превысила ожидания рынка. Операционная прибыль осталась на неизменном уровне $4,2 млрд, чистая прибыль снизилась на 2% до $3,4 млрд. Показатель валовой маржи подрос с 64,6% до 66,6%. В четвертом фискальном квартале компания ожидает снижения выручки на 8,5-11,5%, а чистую прибыль на акцию прогнозирует в диапазоне 72-74 цента (чуть выше средних ожиданий, предполагающих 70 центов).
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