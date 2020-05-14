Рубль днем ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне усиления неприятия риска на мировых рынках

Москва. 14 мая. Доллар усилил темпы роста, евро развернулся вверх и повышается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов из-за снижения вероятности относительно быстрого восстановления мировой экономики после пандемии и опасений новой волны инфицирования коронавирусом.

Курс доллара США составил 74,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,02 руб./EUR1, подорожав на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,71 копейки - до 76,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 мая на 34,79 копейки, до 73,9298 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,58 копейки, до 79,9033 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренную негативную динамику к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на возобновившийся рост цен на нефть. Участники большинства мировых рынков выходят из рисковых активов на опасениях второй волны эпидемии коронавируса из-за постепенного возобновления экономической активности в ряде стран мира.

Кроме того, инвесторы пересматривают ожидания относительно темпов восстановления экономик после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла относительно выхода из кризиса.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Участники рынка также следят за новостями по поводу разногласий США и Китая. Президент США Дональд Трамп сказал, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем в правительстве Китая приступили к подготовке мер привлечения к ответственности некоторых американских юридических и физических лиц, которые в связи с пандемией коронавируса развернули антикитайскую пропагандистскую кампанию, сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на источники.

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило свой прогноз падения спроса на нефть во втором квартале.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 3,2% - $30,2 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 4,11% - до $26,33 за баррель.

Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с - до 79,3 млн б/с, подсчитало МЭА. Теперь агентство ожидает, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с меньше, чем в прогнозе в прошлом месяце.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

МЭА ожидает, что в мае добыча в Саудовской Аравии существенно упадет в рамках сделки ОПЕК+, добыча в США и Канаде продолжит падать, что приведет к историческому снижению мировых поставок нефти на 12 млн б/с, до 88 млн б/с - это самый низкий уровень за последние девять лет.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

"В четверг днем большинство валют на развивающихся рынках находилось в минусе по отношению к доллару. Общее настроение на глобальных площадках оставалось неоднозначным: с одной стороны, инвесторы приветствуют постепенное ослабление ограничительных мер, с другой - опасаются при этом новой волны пандемии. Рубль поддерживают нефтяные котировки, росту которых способствует отчет МЭА. Агентство изменило прогноз по снижению мирового спроса на нефть в лучшую сторону и указало на ожидания более быстрого сокращения добычи нефти в США", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В целом за последние дни волатильность рубля существенно снизилась, и он остается устойчивым даже во время относительно резких колебаний на глобальных рынках. Вероятно, дело в том, что Банк России продолжает продавать валюту в значительных объемах. Несмотря на рост цен на нефть Юралз выше $25 за баррель, продажи валюты Банком России в прошлый четверг и пятницу снизились до $200 млн в день, а не до $75-100 млн в день, как мы ожидали (в таких объемах осуществлялись продажи в середине марта при схожем уровне цен на нефть). Сегодня утром рубль торгуется около 74 за доллар. Основным событием будет публикация первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Если этот показатель снизится, чего нельзя исключать на фоне постепенного снятия карантинных мер, то спрос на рискованные активы повысится и рубль сможет отыграть потери", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

ЦБ РФ 12 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 22,4% по сравнению с предыдущим днем.

ЦБ РФ 8 мая продал валюту на 14,7 млрд рублей, 7 мая объем продаж валюты составил 14,8 млрд рублей, 6 мая - 18,6 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой, укороченной неделе, ЦБ РФ продал валюту на 48,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта - до 5,66% и 5,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой и остались на отметках 6,0%, 6,07% и 6,1% годовых соответственно.