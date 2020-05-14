"Велес Капитал" допускает временное снижение индекса S&P 500 до 2400-2600 пунктов

Индекс S&P 500 вполне может опуститься до 2400-2600 пунктов, считают эксперты ИК "Велес Капитал".

Кроме того, аналитики инвесткомпании в рамках прошедшего прямого эфира, посвященного американскому рынку как барометру мировых финансов, дающему ориентиры для пересмотра портфеля, отметили адекватный ответ на кризис со стороны ФРС США и высокий уровень мер поддержки бизнеса и населения, принятых в Америке, которые позволяют сохранять потребление на прежнем уровне и не допускать банкротств предприятий малого бизнеса, доля которых в ВВП страны велика.

Оценивая привлекательность отраслей экономики, эксперты назвали пятерку крупнейших компаний в индексе S&P 500 - Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook - технологических гигантов, которые в 1 кв. 2020 года даже в условиях начавшегося карантина смогли сохранить или увеличить выручку. Вместе с тем, спикеры добавили, что привлекательность этих компаний для инвесторов сегодня неоднозначна из-за высоких мультипликаторов. "Среди технологических компаний мой выбор - Google, - сказал начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин. - Благодаря адекватной оценке, невысоким мультипликаторам и всему портфелю Alphabet, в котором, помимо Google, состоят те индустрии, которые находятся в тренде и имеют шанс на быстрый рост".

Отвечая на вопросы о "дне" индекса S&P 500, эксперты допустили временное снижение до уровней 2400-2600 пунктов. В отношении темпов восстановления рынка участники эфира обсудили как надежду на быстрый реванш уже в этом году, который может обеспечить положительная активность в части отраслей экономики - в частности хай-теке, где растущий тренд не может сломить даже текущий кризис, так и негативный сценарий, в основе которого лежит высокая безработица и дефицит бюджета США, месячный показатель которого уже сопоставим с годовым. По мнению экспертов, данные за 2 кв. 2020 года станут решающими.

Портфельный управляющий и начальник управления доверительных операций УК "Велес Менеджмент" Денис Горев обратил внимание аудитории на индекс потребительской уверенности - Consumer Confidence Index: "Мы находимся на стадии ныряния в пессимизм. Потребитель все еще оптимистичен. В то время как индикатор второго "дна" и лучший момент входа в рынок - низкий уровень оптимизма и, соответственно, индекса потребительской уверенности". Портфельный управляющий предостерег инвесторов от вложений в акции циклических компаний или компаний роста и компаний с высокими мультипликаторами. В качестве наиболее устойчивых отраслей Денис Горев привел в пример биотех и отчасти фарму. Эксперт рекомендует инвестировать с использованием портфельного подхода, чтобы сгладить падение отдельных активов: "Сейчас лучше делать инвестиции большими мазками - через ETF".

При составлении портфеля в рамках долгосрочной стратегии участники дискуссии рекомендовали инвесторам учитывать драгоценные металлы, в частности золото, краткосрочные облигации, акции нециклических компаний со стабильным кэш-флоу и низким долгом, долларовую ликвидность. "Мы видим печатные станки, работающие повсюду. Золото так быстро не печатается", - напомнил Денис Горев. "Рынок еврооблигаций будет существовать, и даже больший, чем сейчас. Нужно уходить от узкой географической направленности", - добавил директор департамента активных операций ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков.