Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки до 3,5% в I квартале 2021г

Goldman Sachs понизил прогноз по ключевой ставке в РФ в конце текущего цикла по смягчению Центробанком денежно-кредитной политики с 4,5% до 3,5%, говорится в обзоре инвестбанка.

Более того, был изменен прогноз снижения ключевой ставки по итогам ближайшего заседания совета директоров ЦБ по ставке в июне с 50 базисных пунктов до 100 базисных пунктов - до 4,5%. К такому выводу экономист Goldman Sachs пришел после выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на онлайн пресс-конференции 8 мая.

Как сообщается в обзоре, согласно новым прогнозам Goldman Sachs, в июне ключевая ставка будет понижена на 100 базисных пунктов, в июле - на 50 базисных пунктов и в первом квартале 2021 года - еще на 50 базисных пунктов, до 3,5%.