Оптимизм розничных игроков на рынке акций РФ сходит на нет - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 13 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Аналитики пришли к выводу, что оптимизм розничных игроков на рынке акций РФ сходит на нет.

"Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на Московской бирже увеличился на 1,4% по итогам недели, завершившейся в среду. Оптимизм розничных игроков, достигший в апреле максимального за несколько месяцев уровня, начал ослабевать с наступлением мая. Вместе с тем короткие позиции также уменьшились на 5%. Локальные инвесторы находятся в поисках направления, но все же по-прежнему выступают чистыми покупателями. Потоки институциональных инвесторов в целом сбалансированы - на прошлой неделе покупок было всего на четверть больше, чем продаж", - говорится в обзоре.

По итогам отчетного периода, отток капитала из ETF, которые имеют наибольшее значение для российских акций, продолжились и в общей сложности достигли $51 млн. Как отмечается в обзоре, отток капитала был равномерно распределен между фондами GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) и ETF, ориентированными на Россию.

Более того, эксперты считают, что в ближайшие несколько недель соотношение риск/доходность у российских акций будет непривлекательным.

"Наш прогноз индекса РТС на 12 месяцев пока не меняется - 1330 пунктов, что подразумевает неплохой потенциал роста в 20%. Однако ухудшение ситуации с пандемией в основных EM (развивающиеся рынки) и слабая господдержка уже привели к рекордному спаду во многих экономиках EM. Инвесторы едва ли довольны и продолжают уходить. Мы по-прежнему видим краткосрочные негативные риски для российского рынка", - пишут аналитики.