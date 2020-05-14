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Главная  /  Мнения аналитиков  /  БКС Глобал Маркетс открыл кросс-секторальную торговую идею "Лонг в МТС и Мосбирже против Татнефти и Газпром нефти"
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14 мая 2020 года 15:40

БКС Глобал Маркетс открыл кросс-секторальную торговую идею "Лонг в МТС и Мосбирже против Татнефти и Газпром нефти"

"БКС Глобал Маркетс" открыл диверсифицированную кросс-секторальную торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "Лонг в акциях "Мобильных телесистем" и "Московской биржи" против "Татнефти" и "Газпром нефти", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Сухановой, Елены Царевой, Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

"Мы считаем, что "Татнефть" (MOEX: TATN) и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) сильнее других пострадали из-за кризиса, учитывая отсутствие выкупа бумаг и практически нулевой FCF. По нашим оценкам, их показатель EPS во втором квартале 2020 года упадет в 10 раз г/г при текущих ценах на нефть. "Татнефть" уже отменила дивиденды за четвертый квартал 2019 года, а дивдоходность за 2020 год вряд ли превысит 2-3% при цене на нефть ниже $40 за баррель. Накопленные запасы нефти в сочетании со структурным сокращением спроса после карантина удержат нефтяные цены ниже $50 за баррель в ближайшие 12 месяцев, что вкупе с новыми квотами ОПЕК++ создает краткосрочные риски падения прибыли компаний", - пишут эксперты.

Между тем бумаги МТС, по мнению аналитиков, являются защитной историей, бизнес оператора устойчив к последствиям пандемии. "Кроме того, дивдоходность бумаг компании составляет 9%, и продолжается выкуп. Результаты за первый квартал 2020 года (26 мая) должны подтвердить крепкий инвестиционный кейс, а уже объявленный первый транш дивидендов (дивдоходность 6%) окажет поддержку до закрытия реестра (9 июля)", - отмечают они.

В то же время "Московская биржа" (MOEX: MOEX) продолжает демонстрировать высокие объемы торгов в условиях экстремальной волатильности и выплачивает высокие дивиденды. "В отличие от банков ухудшение макроситуации не оказывает большого давления на "Мосбиржу", а переток капитала из акций банков может стать дополнительным фактором поддержки", - говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Московская Биржа,  Газпром нефть,  Татнефть,  МТС


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