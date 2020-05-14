Julius Baer ожидает постепенного снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах

Аналитики Julius Baer ожидают постепенного снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах, говорится в комментарии компании.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл в среду обрисовал довольно мрачную ситуацию в экономике. Несмотря на то что он признал беспрецедентный уровень неопределенности и необходимость дополнительных мер стимулирования, Пауэлл исключил возможность введения отрицательных процентных ставок в качестве меры борьбы с кризисом коронавируса, отмечают специалисты Julius Baer. Вопрос введения отрицательных процентных ставок в США оказался в центре внимания рынка золота после того, как в недавнем прошлом на вероятность такого развития событий указали фьючерсные контракты на следующий год.

"Таким образом, после заявления председателя ФРС США реакция рынка золота на его речь оказалась слабой. Котировки остались в районе 1700 долларов США за унцию, что поддерживает нашу оценку, что на текущих уровнях они полностью учитывают сценарий рецессии. Спрос на защитные активы, похоже, начинает снижаться, поскольку в последние несколько дней приток инвестиций в физически подкрепленные продукты замедлился. Теперь рынок золота больше интересует вопрос, начнет ли экономическая обстановка улучшаться, или продолжит ухудшаться, что приведет к более длительной депрессии, - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Короткая и глубокая рецессия остается нашим базовым сценарием, поэтому мы видим ограниченную перспективу роста цен на золота в ближайшей перспективе, в то время как в среднесрочной и долгосрочной перспективах котировки золота, на наш взгляд, должны постепенно снижаться. Защита, которую золото обеспечивает инвестиционным портфелям, снова подорожала, поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции по драгоценному металлу. Лишь в случае более длительной депрессии, включающей элементы системного кризиса, мы допускаем рост котировок золота до исторических максимумов и выше".