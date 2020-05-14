Рубль получает поддержку с нефтяного рынка - ИК "Велес Капитал"

Рубль получает поддержку с нефтяного рынка в отсутствие аппетита к риску на площадках EM, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Общее настроение на глобальных площадках остается неоднозначным.

"Большинство валют на развивающихся рынках в четверг днем находилось в минусе по отношению к доллару, - констатирует эксперт. - Общее настроение на глобальных площадках оставалось неоднозначным: с одной стороны, инвесторы приветствуют постепенное ослабление ограничительных мер, с другой - опасаются при этом новой волны пандемии. Рубль вместе с турецкой лирой демонстрировал исключение и торговался во второй половине дня в плюсе. В этом ему помогали нефтяные котировки: стоимость нефти марки Brent прибавляла более 4% и вновь вернулась на уровень 30+ долл. за баррель. Росту котировок способствовал отчет МЭА, в котором агентство изменило прогноз по снижению мирового спроса на нефть в лучшую сторону и указало на ожидания более быстрого сокращения добычи нефти в США".

Спрос на ликвидность от Федерального казначейства сохраняется. На локальном межбанковском рынке индикативная ставка MosPrime o/n в четверг днем незначительно снизилась, оставаясь при этом выше уровня ключевой ставки ЦБ. В свою очередь, на депозитном аукционе Федерального казначейства с фиксированной ставкой наблюдался высокий спрос банков, которые привлекли все средства в рамках лимита на 400 млрд руб. Также эксперт ИК "Велес Капитал" отметил, что к утру четверга остатки банков на корсчетах в ЦБ заметно пополнились за счет возвращения средств с депозитов "тонкой настройки", поэтому до конца недели можно ожидать некоторое улучшение ситуации с ликвидностью и небольшую коррекцию ставок.