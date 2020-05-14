Возможное снижение ставки ЦБ до 4% к концу года может привести к падению доходностей ОФЗ на 25-50 б.п. - Райффайзенбанк

Если предположить, что к концу года ставка ЦБ опустится до 4%, то потенциал для снижения доходностей ОФЗ составит 25-50 б.п., отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Суммарный спрос на аукционах ОФЗ в среду составил 202,2 млрд руб. (максимальный в этом году, сопоставим с 1П прошлого года, когда в ОФЗ активно заходили нерезиденты на уровне YTM 8%), из которого Минфин удовлетворил 128,1 млрд руб., - напоминает аналитик банка Денис Порывай. - По нашему мнению, поддержку спросу оказало высвобождение средств из КОБР (вчера их объем в обращении сократился на 408 млрд руб.). Однако для привлечения с рынка такого объема ведомству все же пришлось предоставить некоторую премию по доходности: по 5,5-летнему выпуску 26229 она составила 3 б.п. (отсечка прошла с YTM 5,42%, при этом котировки утром аукционного дня находились на уровне YTM 5,39%), а по новому 15-летнему выпуску 26233 премия составила 5 б.п. (отсечка прошла с YTM 6,18%, близкий по дюрации выпуск 26225 котировался с YTM 6,13%)".

Такие премии, по мнению эксперта Райффайзенбанка, являются весьма скромными в сравнении с реализованным объемом и нависающим огромным предложением бумаг, что свидетельствует о наличии среди участников рынка понимания существенного потенциала для снижения ключевой ставки (до 4-4,5%, если исходить из риторики ЦБ, который уже в июне может произвести снижение на 1 п.п.). Если предположить, что к концу года ставка опустится до 4%, то потенциал для снижения доходностей ОФЗ составляет 25-50 б.п., считает Д. Порывай.

"Вероятно, что этот потенциал будет реализован уже к концу июня, вслед за чем может последовать снижение спекулятивного спроса на ОФЗ, что транслируется в рост премий на аукционах. При этом покупка новых бумаг будет осуществляться главным образом за счет привлечения РЕПО от ЦБ (годовое под плавающую ставку), что будет определять ценообразование ОФЗ по формуле ключевая ставка + премия (по нашему мнению, премия 100-150 б.п. по длинным ОФЗ является справедливой)", - резюмирует аналитик банка.