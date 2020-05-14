Инвесторы опасаются обострения американо-китайского конфликта - МКБ

Инвесторы опасаются обострения американо-китайского конфликта, но рынок пока не находит веских причин для серьёзного движения наверх или вниз, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

"Окончание майских выходных, заявление президента о постепенном выходе с режима самоизоляции, а также новости разных стран об ослаблении карантина и выхода на плато оказали влияние на настроения на все экономические сферы. Если говорить о рынке, то пока он не находит веских причин для серьёзного движения наверх или вниз, предпочитая консолидироваться на текущих уровнях в ожидании позитивных или негативных катализаторов", - отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.

Американские акции в среду снижались после крайне осторожного взгляда со стороны главы ФРС Пауэлла, который заявил о высокой степени неопределённости в экономике, серьёзных рисках ухудшения ситуации и отказался рассматривать возможность введения негативных процентных ставок в США. Дополнительно инвесторы опасаются обострения американо-китайского конфликта (китайские хакеры обвиняются в попытках взломать сети организаций США, занимающихся изучением COVID-19). Наконец, сохраняется риск второй волны пандемии после снятия карантинных ограничений во многих странах.

Объём торгов ещё больше вырос, что является признаком избавления от бумаг со стороны крупных игроков. Все 11 секторов завершили день в минусе. Больше всего снижались секторы энергетики (-4.4%) и финансов (-3%).

"Можно сделать вывод, что в текущих условиях рынок просто перекуплен, и очередная волна коррекции была бы вполне логичной. В среду легендарный инвестор Стэнли Дракенмиллер, на стыке веков управлявший фондом Сороса, высказал мнение, что в истории, скорее всего, никогда раньше не было настолько невыгодного для инвесторов соотношения риска и потенциальной доходности. Не менее легендарный Дэвид Теппер из фонда Appaloosa Management говорит о самой большой переоценённости рынка акций с 1999 года. И с ними тяжело не согласиться", - отмечает Валентин Журба.

Цены на нефть "застыли" в узком диапазоне в течение последних трех дней. Прошедшая информация о неожиданном снижении коммерческих запасов в США (включая ведущий хаб в Кушинге) вызвала лишь временный оптимизм.

Российские индексы остаются в нейтральной зоне, из которой возможно движение в любую из сторон. "Правда, если на развитых рынках начнётся очередная волна коррекции, развивающиеся в стороне не останутся", - подчеркивает эксперт.

"Доллар по отношению к рублю также остаётся в нейтральной технической зоне - для серьёзного движения наверх ему надо преодолеть уровень 74,5 руб., а укреплению рубля мешает сильное сопротивление в диапазоне 72,5-72,7 руб. за долл.", - отмечает В. Журба.