Домодедово может обратиться к держателям своих облигаций с целью изменения ковенантных условий - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают увеличение шансов того, что Домодедово обратится к держателям своих облигаций с целью изменения ковенантных условий, как он уже делал это в прошлом, говорится в обзоре инвестбанка. В марте 2018 г. эмитент выплатил премию в размере 75 бп держателям своих облигаций, согласившимся до раннего дедлайна на смягчение ковенантов по еврооблигациям, то есть увеличение чистой долговой нагрузки с 3x до 4x до ноября 2021 г. (когда истекает срок обращения HCDNDA 21), с последующим изменением ковенатного значения показателя обратно до менее 3x. На текущий момент кривая Домодедово имеет инверсную форму. Котировки HCDNDA 21 (YTM 10,3%, z-спред 1003 бп) снизились со 104% от номинала в начале марта до 94% от номинала, и на этом уровне стабилизировались с начала апреля. HCDNDA 23 (YTM 8%, z-спред 771 бп) котируется на уровне около 93% от номинала (цена опустилась со 105% от номинала до коррекции).

"Финансовые результаты Домодедово за 2019 г. выглядят ожидаемо слабыми, отражая сокращение пассажирского трафика на 4% г/г. Отметим, что в 2019 г. выручка компании от продажи авиационного топлива сократилась по сравнению с предыдущим годом почти на 50% (примерно до 55 млн долл.), что и стало главной причиной снижения общей выручки. По итогам года эмитент генерировал лишь умеренно положительный свободный денежный поток до выплаты дивидендов (около 28 млн долл.), размер которого более чем вдвое ниже объема средств, направленных компанией на выплату дивидендов в 2019 г. (76 млн долл.). В результате долговая нагрузка компании продолжила расти", - указывают аналитики "ВТБ Капитала".

Финансовое состояние Домодедово к началу эпидемии коронавируса уже было ослаблено: на конец 2019 г. коэффициент чистой долговой нагрузки приблизился к ковенантному уровню 4x, предусмотренному условиями выпуска еврооблигаций компании. Согласно комментариям к отчетности по МСФО, в январе-апреле 2020 г. Домодедово распределило в форме дивидендов почти 13 млн долл. что в условиях нынешней рыночной конъюнктуры эксперты "ВТБ Капитала" расценивают как негативный факт с кредитной точки. В марте текущего года, когда в России были введены ограничения в связи с пандемией COVID-19, пассажирский трафик Домодедово сократился на 28% г/г. "Статистика за апрель и май будет гораздо хуже - по оценкам самой компании, в апреле трафик составил всего 8% от показателя за аналогичный период прошлого года, - полагают эксперты инвестбанка. - У Домодедово нет значительных долговых погашений в 2020 г.: по состоянию на конец 2019 г. краткосрочный долг эмитента составлял примерно 40 млн долл. при 81 млн долл. денежных средств на балансе. Однако стоит отметить, что в ноябре 2021 г. компании предстоит решить вопрос с погашением еврооблигаций HCDNDA 21 на сумму 350 млн долл.".

Компания в своем отчете по МСФО рассказала о шагах, которые она предпринимает для борьбы с последствиями коронавируса: договаривается с банками о продлении графика погашения задолженности и смягчении ковенант; сокращает капиталовложения до минимально возможного уровня и приостанавливает дальнейшую выплату дивидендов; оптимизирует расходы на оплату труда, сокращая количество рабочих часов и предлагая работникам уйти в отпуск по собственному желанию; ведет переговоры с представителями власти о возможных мерах поддержки (в конце апреля Домодедово был включен в список системно значимых компаний Минтранса).

"Тем не менее, риски рефинансирования для эмитента возросли, и, несмотря на все принимаемые Домодедово меры, свободный денежный поток компании в 2020 г., по нашим оценкам, едва ли выйдет из отрицательной зоны. Рейтинговое агентство Fitch в конце марта понизило кредитный рейтинг Домодедово на одну ступень, до BB с Негативным прогнозом. В то же время агентство Moody's пока только ухудшило прогноз по рейтингу эмитента (Ba1) до Негативного. На наш взгляд, сейчас главный вопрос заключается в том, как быстро будут восстанавливаться пассажирские авиаперевозки, что довольно сложно спрогнозировать. Если восстановление будет происходить медленно, Домодедово, вероятнее всего, будет пользоваться различными мерами господдержки, учитывая важную роль, которую аэропорт играет в транспортной инфраструктуре России", - резюмируют аналитики "ВТБ Капитала".