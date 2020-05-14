Рынок акций РФ откатился к уровням начала мая на внешнем негативе, лидируют бумаги Мосбиржи на отсечке

Москва. 14 мая. Рынок акций РФ утром в четверг откатился к уровням конца мая по индексам вслед за падением внешних фондовых площадок на опасениях по поводу второй волны коронавируса и глубины потерь мировой экономики; лидируют в падении бумаги "Мосбиржи" из-за отсечки дивидендов за 2019 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2584,05 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1100,25 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 74,03 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мосбиржи" (-6,7%, до 118,73 рубля; дивиденд - 7,93 рубля на акцию), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%).

Подросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций может уйти в среднесрочный нисходящий тренд, снижение отмечается по всему спектру "голубых фишек", что указывает на осторожный, но массовый выход инвесторов из бумаг.

Запад продолжает отыгрывать продажами нагнетание обстановки вокруг торговых отношений между США и Китаем. К этому добавилось не понравившееся инвесторам выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который еще раз подтвердил отсутствие планов снижать ставку до отрицательных величин и то, что экономика США будет восстанавливаться очень слабо длительное время.

Над российским рынком также продолжает довлеть неизбежность сильнейшего за последние годы падения ВВП и отсутствие перспектив быстрого выхода из кризиса. Пока общемировое ухудшение настроений не коснулось рынка нефти, котировки Brent по-прежнему остаются вблизи отметки $30 за баррель. Поддержкой пока является район чуть ниже $28 за баррель, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также отмечает ухудшение настроений инвесторов и снижение спроса на рисковые активы. Если ранее главным фактором выступала ситуация с распространением коронавирусной инфекции, то в текущий момент фокус внимания инвесторов сместился в сторону сопутствующих факторов. Так, главным негативным моментом для рынков в последние дни выступает нарастание противостояния США и Китая. Первые хотят "наказать" Поднебесную за распространение коронавируса, указывая на сокрытие информации относительно распространения вируса в стране. В частности, в Сенат внесен законопроект о санкциях к КНР за распространение коронавируса. При этом Китай обдумывает ответные меры. Это ставит под угрозу торговые договоренности между странами.

В результате удар, нанесенный пандемией, может быть усилен возобновлением торгового противостояния между двумя ведущими экономическим державами, что может существенно ухудшить состояние мировой экономики и сдержать ее восстановление. В сложившихся обстоятельствах растут страхи инвесторов, снижается аппетит к риску, усиливается давление на широкий спектр рисковых активов.

Во второй половине торгов в четверг влияние на настроения инвесторов может оказать статистика по заявкам на пособие по безработице в США, которые покажут состояние рынка труда Штатов. Индекс МосБиржи утром перешел в диапазон 2550-2600 пунктов, в дальнейшем давление на акции может возрасти, что приведет к усилению негативных тенденций и попыткам ухода под нижнюю границу данного коридора, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, глава Федрезерва Джером Пауэлл, по сути, подтвердил то, что нет ожиданий V-образного восстановления американской, да и мировой экономики после шока от COVID-19. По его словам, восстановление может оказаться достаточно долгим, потребуются значительные фискальные усилия. Текущий экономический спад Пауэлл назвал худшим со времен Второй мировой войны, хотя предыдущий ипотечный называли самым ужасным со времен Великой депрессии.

В ОПЕК ухудшили прогноз спроса на нефть в текущем году еще на 2,2 млн баррелей (спрос упадет до 91,1 млн б/с по сравнению с 99,7 млн б/с в 2019 году). Однако нефть утром в четверг растет на позитивной статистике Минэнерго США (добыча в США упала на 0,3 млн б/с, до 11,6 млн б/с). Между тем, в июне производители могут перевыполнить план сокращения добычи, так как об этом заявляет Саудовская Аравия и некоторые другие арабские страны, отмечает Кочетков.

В США индексы в среду упали на 1,6-2,2% на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы, который считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы принятые быстрые меры в ответ на коронавирусный кризис не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Давление на рынок также продолжили оказывать комментарии одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал накануне, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин полагает, что американская экономика, вероятно, достигла низшей точки за время кризиса, связанного с коронавирусом. Он ожидает, что экономика начнет восстанавливаться во второй половине текущего года.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,3-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть утром в четверг делает попытки коррекции после отката накануне, вызванного опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы ФРС; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $29,75 за баррель (+1,9% и -2,6% накануне), июньская цена WTI - $25,87 за баррель (+2,3% и -1,9% в среду).

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей, при прогнозах роста на 4,4-4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,9%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%).

Акции "Иркутскэнерго" просели после известий, что совет директоров ПАО рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение о невыплате дивидендов по итогам 2019 года, а также не распределять полученную в прошлом году чистую прибыль по РСБУ в размере 12,529 млрд рублей.

Просели акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,2%, до 2748 рублей), несмотря на рекомендацию совета директоров выплатить за I квартал 78 рублей на акцию (26 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли (общая сумма выплат может составить 10,1 млрд рублей). Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 6 июля. Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозировали, что "ФосАгро" может направить на дивиденды по итогам I квартала от 6,8 млрд до 8,9 млрд рублей (52,5-68,7 рубля на акцию).

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+1,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13 млрд рублей (из них 2,198 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 2,116 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).