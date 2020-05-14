Вероятный сценарий для индекса S&P500 - консолидация в пределах диапазона 2800-2900 пунктов - ГК "ФИНАМ"

Индекс S&P500, с точки зрения технического анализа, не смог закрепиться выше отметки 2900 пунктов и откатился вниз к уровню 2800 пунктов, выступающему в настоящее время в качестве поддержки. Наиболее вероятным сценарием, по мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Зайцевой, является консолидация в пределах диапазона 2800-2900 пунктов. При этом в случае пробития поддержки промежуточной целью снижения станет отметка 2727 пунктов, далее - 2600 пунктов, отмечает она в комментарии компании.