Отсутствие четких драйверов обусловит сохранение осторожности и, возможно, небольшие покупки подешевевших бумаг - "БКС Глобал Маркетс"

Отсутствие четких драйверов обусловит сохранение осторожности и, возможно, небольшие покупки подешевевших бумаг, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

По мнению экспертов,в свете изящно размещенных представителями ФРС "красных флагов" глава американского центробанка лишь усилил тревогу. "Пауэлл также подчеркнул необходимость в дополнительных стимулах (но не монетарных, поскольку, по всей видимости, арсенал Федрезерва практически исчерпан) ввиду резкого ухудшения ситуации в экономике и предупредил о продолжительном периоде слабого экономического роста. Brent торгуется в узком диапазоне: запасы США неожиданно сократились, однако падение спроса на фоне пандемии ограничивает потенциал восстановления нефтяных котировок. В отсутствие четких драйверов мы ожидаем сохранения осторожности и, возможно, небольших покупок подешевевших бумаг", - указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс" .