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14 мая 2020 года 10:20
Растут риски падения цен на нефть ниже 29 долл./барр. - БКС
Сентимент на мировых рынках ухудшился, в то время как участники ОПЕК+ испытывают проблемы с выполнением квот, растут риски падения цен на нефть ниже 29 долл./барр., говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Несмотря на позитивные данные по запасам нефти в США, нефтяные котировки в среду снизились на фоне распродаж всех классов рисковых активов. Согласно отчету EIA, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе впервые снизились после 15-ти недельного непрерывного роста. Запасы бензина сократились больше прогнозов, а добыча потеряла сразу 300 000 б/с. Запасы снизились на 0,75 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +4,1 млн. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на рост на 7,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 3,51 млн баррелей (прогноз -2,22 млн). Коммерческие запасы дистиллятов выросли на 3,51 млн баррелей (прогноз +2,86 млн). Загрузка НПЗ сократилась с 70,5% до 67,9%. Добыча нефти за прошлую неделю упала на 300 000 б/с до 11,6 млн б/с. Экспорт сырой нефти снизился на 25 000 б/с до 3,5млн б/с. Объем импорта снизился на 295 000 б/с - до уровня 5,4 млн б/с. "Тем не менее, такие "бычьи" данные оказались по большей части проигнорированы рынком, поскольку перспективы восстановления спроса по-прежнему остаются туманными, - отмечает И. Галактионов. - Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе онлайн-трансляции в среду заявил, что США могут столкнуться с "длительным периодом" слабого роста и застойных доходов. Сохранение мрачных прогнозов в совокупности с растущей напряженностью между США и Китаем сформировали негативный сентимент, под давлением которого большинство мировых рынков демонстрировали снижение". Также тревожный сигнал пришел из Ирака, где правительству не удалось договориться с нефтяными компаниями о необходимом сокращении добычи. Вместо 1 млн б/с страна может сократить 700 тыс. б/с или на 30% меньше целевого уровня в рамках сделки ОПЕК+. Этот прецедент увеличивает опасения, что усилий стран ОПЕК+ может оказаться недостаточно, чтобы скомпенсировать выпадающий спрос и существенно замедлить рост запасов нефти. "Фьючерсы на Brent в четверг с утра торгуются в нижней части торгового диапазона $29-32 за баррель и угрожают пробоем в нижнем направлении. Сложившийся ценовой коридор выглядят справедливым компромиссом между рисками и позитивными ожиданиями. Однако динамика рынка может быть чувствительной к новым прогнозам, которые на этой неделе могут опубликовать МЭА и ОПЕК. В случае негативной повестки котировки могут краткосрочно продемонстрировать внушительное падение в район $25-26 за баррель Brent. С утра фьючерсы на Brent снижаются на 0,3% к уровням закрытия предыдущего торгового дня", - заключает эксперт "БКС Брокер".
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