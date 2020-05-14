Пара доллар/рубль в начале торгов четверга может подняться выше 74 рублей - Промсвязьбанк

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов четверга можно ждать умеренного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. На фоне консолидации на рынке энергоносителей и давления на валюты развивающихся стран в начале дня пара доллар/рубль поднимется выше 74 рублей, считает специалист банка. При этом в ходе сессии американская валюта может развить успех и сделать шаг к верхней границе диапазона 73-75 рублей, в котором консолидируется в последние недели.