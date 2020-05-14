Более вероятным выглядит движение пары доллар/рубль ближе к 75,5 - "Алор Брокер"

Рубль первую половину среды укреплялся к доллару, несмотря на негативный внешний фон. Во многом это было связано с подготовкой инвесторов к аукционам по ОФЗ, для чего и продавалась валюта, отмечает в своем комментарии аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Можно сказать, что Минфин выступил удачно, разместив бумаги на 128 млрд руб. Пока есть спрос на рублевые обязательства государства, Банк России продолжит удерживать национальную валюту в коридоре 72,7-75,5 руб. за доллар. Учитывая негативный внешний фон, в четверг более вероятным выглядит движение пары доллар/рубль ближе верхней границы указанного коридора, но поводов для ее не то что пробития, но даже и тестирования, нет никаких", - указывает он.