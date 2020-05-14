.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Российский рынок акций может уйти в нисходящий тренд - "Алор Брокер"
.
14 мая 2020 года 09:35
Российский рынок акций может уйти в нисходящий тренд - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может уйти в нисходящий тренд, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Учитывая, что в среду мы отыграли основное падение западных индикаторов, а в четверг с утра американские фьючерсы торгуются в полупроцентном "минусе", ждем открытия российского рынка небольшим снижением. Однако в целом ситуация складывается тревожной, российский рынок акций имеет хорошие шансы начать среднесрочный нисходящий тренд", - пишет аналитик компании Алексей Антонов.
.
14 мая 2020 года 19:41
Москва. 14 мая. Доллар и евро перешли к слабому снижению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти. читать дальше
.14 мая 2020 года 19:26
Рынок акций РФ сократил потери к закрытию на фоне роста нефти, раллировал на 8% Сургутнефтегаз без новостей
Москва. 14 мая. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях второй волны коронавируса и глубины потерь мировой экономики, откат сдерживался ростом нефти; раллировали на 8% акции "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей и упали бумаги "Мосбиржи" из-за отсечки дивидендов за 2019 год. читать дальше
.14 мая 2020 года 19:15
Москва. 14 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 мая 2020 года 19:03
Преодоление индексом Мосбиржи уровня 2700 п. будет сигналом о вероятном возобновлении волны восстановления - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в четверг продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне, продажам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.14 мая 2020 года 18:30
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что пандемический кризис поможет Cisco Systems выйти на новый уровень, и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Заины Саидовой. "Опубликованная квартальная отчетность Cisco Systems показала, что... читать дальше
.14 мая 2020 года 18:05
Акции Altria Group могут быть интересны для инвесторов, ориентированных на дивиденды - General Invest
Акции крупной табачной компании США Altria Group могут стать интересной опцией для инвесторов, ориентированных на дивиденды, говорится в аналитическом материале General Invest. В разрезе дивидендной доходности акции компании достигли многолетних максимумов, а сама компания продолжает... читать дальше
.14 мая 2020 года 17:28
Индекс S&P 500 вполне может опуститься до 2400-2600 пунктов, считают эксперты ИК "Велес Капитал". Кроме того, аналитики инвесткомпании в рамках прошедшего прямого эфира, посвященного американскому рынку как барометру мировых финансов, дающему ориентиры для пересмотра портфеля, отметили... читать дальше
.14 мая 2020 года 16:55
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Россети" с 1,15 рубля до 1,3 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным... читать дальше
.14 мая 2020 года 16:37
Goldman Sachs понизил прогноз по ключевой ставке в РФ в конце текущего цикла по смягчению Центробанком денежно-кредитной политики с 4,5% до 3,5%, говорится в обзоре инвестбанка. Более того, был изменен прогноз снижения ключевой ставки по итогам ближайшего заседания совета директоров ЦБ по ставке... читать дальше
.14 мая 2020 года 16:19
Фьючерсы на золото продолжили консолидацию выше 1700 долларов/унцию. Краткосрочная техническая картина по драгоценному металлу выглядит неоднозначной, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цены формируют фигуру "симметричный треугольник" с границами в районе $1685 и $1735, а... читать дальше
.14 мая 2020 года 16:00
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 13 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли... читать дальше
.14 мая 2020 года 15:43
Рубль днем ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне усиления неприятия риска на мировых рынках
Москва. 14 мая. Доллар усилил темпы роста, евро развернулся вверх и повышается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов из-за снижения вероятности относительно быстрого восстановления мировой экономики после пандемии и опасений новой волны инфицирования коронавирусом. читать дальше
.14 мая 2020 года 15:40
БКС Глобал Маркетс открыл кросс-секторальную торговую идею "Лонг в МТС и Мосбирже против Татнефти и Газпром нефти"
"БКС Глобал Маркетс" открыл диверсифицированную кросс-секторальную торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "Лонг в акциях "Мобильных телесистем" и "Московской биржи" против "Татнефти" и "Газпром нефти", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Сухановой, Елены... читать дальше
.14 мая 2020 года 15:23
Julius Baer ожидает постепенного снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах
Аналитики Julius Baer ожидают постепенного снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах, говорится в комментарии компании. Председатель ФРС США Джером Пауэлл в среду обрисовал довольно мрачную ситуацию в экономике. Несмотря на то что он признал беспрецедентный уровень... читать дальше
.14 мая 2020 года 15:03
Рубль получает поддержку с нефтяного рынка в отсутствие аппетита к риску на площадках EM, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Общее настроение на глобальных площадках остается неоднозначным. "Большинство валют на развивающихся рынках в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.