Brent может отступить в диапазон $27-28 - ГК "ФИНАМ"

Котировки Brent по итогам торгов среды прибавили 0,14% и закрылись на отметке $29,51. Игроки позитивно отреагировали на данные Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 745 тыс. баррелей, отмечают в ГК "ФИНАМ". Но развить успех помешали пессимистичный отчет ОПЕК, в рамках которого картель снизил прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки, до 91,1 млн б/с, а также негативная конъюнктура на биржах Старого и Нового Света. На данном этапе цене фьючерсного контракта Brent все еще удается удерживаться выше отметки $29, однако при усилении распродаж на заокеанских биржах она может отступить в диапазон $27-28, считает аналитик компании Сергей Дроздов.