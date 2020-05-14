Утренние прогнозы: давление может нарастать

В четверг утром можно ожидать снижения рынка акций РФ, считают аналитики. В целом ситуация пока тревожная.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Учитывая, что в среду мы отыграли основное падение западных индикаторов, а в четверг с утра американские фьючерсы торгуются в полупроцентном "минусе", ждем открытия российского рынка небольшим снижением. Однако в целом ситуация складывается тревожной, российский рынок акций имеет хорошие шансы начать среднесрочный нисходящий тренд".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,5%, в районе 2590-2620 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2580, 2560 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2630, 2650 пунктов. После открытия с умеренным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся в четверг утром".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем в четверг утром дальнейшего снижения индекса Мосбиржи. Так, уже в начале сессии индекс перейдет в диапазон 2550-2600 пунктов. При этом в дальнейшем давление на отечественные акции может продолжить нарастать, что приведет к усилению негативных тенденций и попыткам ухода под нижнюю границу данного коридора".