.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%
В апреле потребительские цены в РФ выросли на 0,8% после роста на 0,6% в марте, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,1%
 
Нерезиденты в апреле сократили покупку валюты втрое
Нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле 2020 года приобрели валюту на российском рынке на 108,9 млрд рублей, что примерно в три раза меньше, чем в марте, однако также является существенным объемом, говорится в обзоре рисков финансовых...
 
Бюджетные организации заставят вовремя платить за услуги ЖКХ
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил профильным министерствам во главе с Минэнерго не допустить роста задолженности со стороны бюджетных организаций перед генерирующими компаниями, "Россетями" и газовиками. Регуляторам нужно добиться, чтобы...
 
С осени малый бизнес будет принимать карты "Мир"
Небольшие торговые предприятия с оборотом от 30 млн рублей в год должны будут принимать к оплате карты "Мир" уже с 1 сентября 2020 года. Поправки в закон "О защите прав потребителей", которые обязывают небольшие торговые точки обслуживать карты...
 
14 мая 2020 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает Пауэлл. "Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона. Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Давление на рынок также продолжили оказывать комментарии одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал накануне, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в том случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг на фоне сомнений в том, что жизнь быстро вернется в нормальное русло после пандемии коронавируса, даже несмотря на новости о планируемом ослаблении режима чрезвычайной ситуации в некоторых районах Японии. В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три новых случая вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК опустился на 1,74%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,76%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,34%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 1,03%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:25 МСК опустился на 1,16%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в четверг после снижения накануне, связанного с опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы ФРС США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $29,39 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на 2,6%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,99% - до $25,54 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,9%.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей. Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,806 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,37 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 мая вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 682,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+1,3%), "Газпром БО-23" (+0,84%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-2,54%), "РЖД-001P-16R" (-1,06%) и "ФСК ЕЭС-13" (-1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" определило ставку 22-го купона облигаций серии А14 в размере 8% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 ноября - 6,5% годовых) и премии в размере 2,5% годовых. Компания разместила облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Купоны полугодовые, дата погашения займа - 15 мая 2023 года.

Транскапиталбанк установил ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0,1% годовых. Банк в июне 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. По выпуску 2 июня предстоит оферта, агентом по приобретению банк выступает самостоятельно.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 4-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 и БО-01Р-03 на уровне 12% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения облигаций также 4,5 года. Ставка текущего купона по выпускам составляет 12% годовых. 26 мая по займам предстоит исполнение оферт.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) планирует в мае приобрести весь выпуск облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости. В существенном факте компании сообщается о внеочередном заседании совета директоров 15 мая, на котором планируется утверждение программы приобретения биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости компаниями группы DANYCOM. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные. Компания объявляла оферты по выпуску каждый месяц, начиная с января 2020 года. В каждую оферту эмитент выкупал по 100 тыс. облигаций, при этом цена выкупа уменьшалась от месяца к месяцу - если в январе-феврале она составляла 100% от номинала, то в марте уже 88,25% от номинала, а в апреле 65,5% от номинала.

ЗАО "Ипотечный агент "Московский" допустил дефолт по выпуску облигаций с ипотечным покрытием, не выплатив купонный доход по 10-му купону облигаций с ипотечным покрытием в размере 125,56 млн рублей. Обязательство должно было быть исполнено 17 марта. Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Ранее компания допустила дефолты по выплате 6-8-го купонов в связи с "отсутствием денежных средств в необходимом объеме". Но в декабре 2018 года эмитент выплатил купонный доход по 7-8-му купону облигаций с ипотечным покрытием на 840 млн рублей, а также погасил часть номинальной стоимости на 8 млрд 402,250 млн рублей. ИА "Московский" разместил указанный выпуск бондов на 12 млрд рублей в августе 2014 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения - 17 сентября 2028 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 мая 2020 года 19:41
Рубль вечером отыграл потери и слегка повышается к доллару и евро на фоне растущей нефти
Москва. 14 мая. Доллар и евро перешли к слабому снижению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.    читать дальше
.
14 мая 2020 года 19:26
Рынок акций РФ сократил потери к закрытию на фоне роста нефти, раллировал на 8% Сургутнефтегаз без новостей
Москва. 14 мая. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях второй волны коронавируса и глубины потерь мировой экономики, откат сдерживался ростом нефти; раллировали на 8% акции "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей и упали бумаги "Мосбиржи" из-за отсечки дивидендов за 2019 год.    читать дальше
.
14 мая 2020 года 19:15
Цены евробондов РФ в четверг плавно снижаются на фоне падения спроса на рисковые активы
Москва. 14 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
14 мая 2020 года 19:03
Преодоление индексом Мосбиржи уровня 2700 п. будет сигналом о вероятном возобновлении волны восстановления - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в четверг продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне, продажам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, в Европе к вечеру основные...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 18:30
Пандемический кризис поможет Cisco Systems выйти на новый уровень - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что пандемический кризис поможет Cisco Systems выйти на новый уровень, и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Заины Саидовой. "Опубликованная квартальная отчетность Cisco Systems показала, что...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 18:05
Акции Altria Group могут быть интересны для инвесторов, ориентированных на дивиденды - General Invest
Акции крупной табачной компании США Altria Group могут стать интересной опцией для инвесторов, ориентированных на дивиденды, говорится в аналитическом материале General Invest. В разрезе дивидендной доходности акции компании достигли многолетних максимумов, а сама компания продолжает...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 17:28
"Велес Капитал" допускает временное снижение индекса S&P 500 до 2400-2600 пунктов
Индекс S&P 500 вполне может опуститься до 2400-2600 пунктов, считают эксперты ИК "Велес Капитал". Кроме того, аналитики инвесткомпании в рамках прошедшего прямого эфира, посвященного американскому рынку как барометру мировых финансов, дающему ориентиры для пересмотра портфеля, отметили...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 16:55
Газпромбанк поднял оценку акций Россетей на 13%, оставив рейтинг "держать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Россети" с 1,15 рубля до 1,3 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 16:37
Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки до 3,5% в I квартале 2021г
Goldman Sachs понизил прогноз по ключевой ставке в РФ в конце текущего цикла по смягчению Центробанком денежно-кредитной политики с 4,5% до 3,5%, говорится в обзоре инвестбанка. Более того, был изменен прогноз снижения ключевой ставки по итогам ближайшего заседания совета директоров ЦБ по ставке...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 16:19
Краткосрочная техническая картина по золоту выглядит неоднозначной - ИК "Велес Капитал"
Фьючерсы на золото продолжили консолидацию выше 1700 долларов/унцию. Краткосрочная техническая картина по драгоценному металлу выглядит неоднозначной, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цены формируют фигуру "симметричный треугольник" с границами в районе $1685 и $1735, а...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 16:00
Оптимизм розничных игроков на рынке акций РФ сходит на нет - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 13 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 15:43
Рубль днем ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне усиления неприятия риска на мировых рынках
Москва. 14 мая. Доллар усилил темпы роста, евро развернулся вверх и повышается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов из-за снижения вероятности относительно быстрого восстановления мировой экономики после пандемии и опасений новой волны инфицирования коронавирусом.    читать дальше
.
14 мая 2020 года 15:40
БКС Глобал Маркетс открыл кросс-секторальную торговую идею "Лонг в МТС и Мосбирже против Татнефти и Газпром нефти"
"БКС Глобал Маркетс" открыл диверсифицированную кросс-секторальную торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "Лонг в акциях "Мобильных телесистем" и "Московской биржи" против "Татнефти" и "Газпром нефти", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Сухановой, Елены...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 15:23
Julius Baer ожидает постепенного снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах
Аналитики Julius Baer ожидают постепенного снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах, говорится в комментарии компании. Председатель ФРС США Джером Пауэлл в среду обрисовал довольно мрачную ситуацию в экономике. Несмотря на то что он признал беспрецедентный уровень...    читать дальше
.
14 мая 2020 года 15:03
Рубль получает поддержку с нефтяного рынка - ИК "Велес Капитал"
Рубль получает поддержку с нефтяного рынка в отсутствие аппетита к риску на площадках EM, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Общее настроение на глобальных площадках остается неоднозначным. "Большинство валют на развивающихся рынках в...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.