Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает Пауэлл. "Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона. Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Давление на рынок также продолжили оказывать комментарии одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал накануне, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в том случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг на фоне сомнений в том, что жизнь быстро вернется в нормальное русло после пандемии коронавируса, даже несмотря на новости о планируемом ослаблении режима чрезвычайной ситуации в некоторых районах Японии. В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три новых случая вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК опустился на 1,74%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,76%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,34%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 1,03%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:25 МСК опустился на 1,16%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в четверг после снижения накануне, связанного с опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы ФРС США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $29,39 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на 2,6%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,99% - до $25,54 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,9%.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей. Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,806 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,37 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 мая вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 682,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+1,3%), "Газпром БО-23" (+0,84%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-2,54%), "РЖД-001P-16R" (-1,06%) и "ФСК ЕЭС-13" (-1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" определило ставку 22-го купона облигаций серии А14 в размере 8% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 ноября - 6,5% годовых) и премии в размере 2,5% годовых. Компания разместила облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Купоны полугодовые, дата погашения займа - 15 мая 2023 года.

Транскапиталбанк установил ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0,1% годовых. Банк в июне 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. По выпуску 2 июня предстоит оферта, агентом по приобретению банк выступает самостоятельно.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 4-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 и БО-01Р-03 на уровне 12% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения облигаций также 4,5 года. Ставка текущего купона по выпускам составляет 12% годовых. 26 мая по займам предстоит исполнение оферт.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) планирует в мае приобрести весь выпуск облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости. В существенном факте компании сообщается о внеочередном заседании совета директоров 15 мая, на котором планируется утверждение программы приобретения биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости компаниями группы DANYCOM. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные. Компания объявляла оферты по выпуску каждый месяц, начиная с января 2020 года. В каждую оферту эмитент выкупал по 100 тыс. облигаций, при этом цена выкупа уменьшалась от месяца к месяцу - если в январе-феврале она составляла 100% от номинала, то в марте уже 88,25% от номинала, а в апреле 65,5% от номинала.

ЗАО "Ипотечный агент "Московский" допустил дефолт по выпуску облигаций с ипотечным покрытием, не выплатив купонный доход по 10-му купону облигаций с ипотечным покрытием в размере 125,56 млн рублей. Обязательство должно было быть исполнено 17 марта. Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Ранее компания допустила дефолты по выплате 6-8-го купонов в связи с "отсутствием денежных средств в необходимом объеме". Но в декабре 2018 года эмитент выплатил купонный доход по 7-8-му купону облигаций с ипотечным покрытием на 840 млн рублей, а также погасил часть номинальной стоимости на 8 млрд 402,250 млн рублей. ИА "Московский" разместил указанный выпуск бондов на 12 млрд рублей в августе 2014 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения - 17 сентября 2028 года.