Снижения на фоне комментариев главы ФРС США

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает Пауэлл.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

По словам инвесторов, давление на рынок также продолжили оказывать комментарии одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал накануне, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу, "существует риск, что это вызовет вспышку заболевания, которую будет невозможно контролировать". При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

"Миллионы американцев думают, что пробудятся. Просто вернутся обратно на работу или откроют свой ресторан", - говорит главный исполнительный директор Savos Investments Джейсон Томас, которого цитирует MarketWatch.

"Однако становится все более очевидным, что ситуация будет разворачиваться не так", - добавил он.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин полагает, что американская экономика, вероятно, достигла низшей точки за время кризиса, связанного с коронавирусом. Он ожидает, что экономика начнет восстанавливаться во второй половине текущего года.

Аналогичного мнения придерживается председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер. При этом она высказала предположение, что для восстановления экономики могут потребоваться дополнительные меры поддержки со стороны государства.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле 2020 года упали рекордными темпами - на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда страны. Снижение цен производителей относительно апреля 2019 года было максимальным с ноября 2015 года - 1,2%.

Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение индекса PPI в апреле на 0,5% по сравнению с мартом и на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) упали на 3,5%, до минимума на закрытие торгов с 1991 года, на фоне растущих тревог по поводу аэрокосмической отрасли на фоне пандемии коронавируса.

Цена бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) снизилась на 2,3% в связи с опасениями инвесторов относительно возможности компании достичь долгосрочных целей.

Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. выросли на 1,9% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры о покупке сервиса доставки еды Grubhub Inc. (SPB: GRUB), который может быть оценен примерно в $6 млрд. Акции Grubhub упали на 3,7%.

Акции Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd. подешевели на 5%. Оператор круизов сообщил, что продаст долговые бумаги на сумму $3,3 млрд и использует полученные денежные средства для погашения кредита.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) снизились на 3%. Количество заказов на самолеты американского авиастроительного концерна упало до 4 834 по сравнению с 5 049 на конец марта, опустившись ниже 5 тыс. впервые за семь лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 516,81 пункта (2,17%) - до 23247,97 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 50,12 пункта (1,75%) и составил 2820 пунктов.

Nasdaq Composite снизился на 139,38 пункта (1,55%) - до 8863,17 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг на фоне сомнений в том, что жизнь быстро вернется в нормальное русло после пандемии коронавируса, даже несмотря на новости о планируемом ослаблении режима чрезвычайной ситуации в некоторых районах Японии.

По словам аналитиков, негативом для рынков стали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые вызвали обеспокоенность по поводу риска банкротств компаний в США и потери рабочих мест.

"Скачкообразное восстановление остается темой этой недели", - отмечает главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. Он не исключает второй волны пандемии COVID-19 в случае слишком быстро ослабления карантинных мер в любой части мира.

Пауэлл заявил, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не прошли даром, считает Пауэлл.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Японское правительство планирует снять режим чрезвычайного положения с 39 из 47 префектур, сообщает телеканал NHK. В их число входят пять префектур - Ибараки, Исикава, Гифу, Айти и Фукуока, которые были классифицированы как требующие "особой осторожности" из-за большого числа случаев заражения коронавирусом.

Как отметил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета, общее число зарегистрированных случаев заболевания сокращается в 39 префектурах. "Мы считаем, что необходимо отменить чрезвычайное положение для префектур", - сказал он консультативной группе, которая определит, оправдано ли это решение.

После оценки группы премьер-министр Синдзо Абэ объяснит свое решение общественности во время пресс-конференции в 18 часов (12:00 по мск). Ожидается, что чрезвычайное положение сохранится на Хоккайдо, в Токио, префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также Киото, Осаке и Хего.

К настоящему моменту в стране подтверждено более 16 тыс. 700 случаев заболевания и 690 смертей. Эти цифры включают около 700 человек с круизного лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин в Йокогаме в феврале.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три новых случая вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о семи новых случаях, вызванных коронавирусом заболеваний и восьми бессимптомных больных. С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс.

В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 10 тыс. 991. Еще один человек скончался. Всего за время пандемии умерло 260 пациентов с диагнозом COVID-19.

Индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК опустился на 1,26%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. снижаются на 2,4%. Также дешевеют бумаги автомобильной Toyota Motor - на 1,9%.

Акции производителя электроники Sony теряют в цене 3,1%. Компания в четвертом финансовом квартале сократила операционную прибыль на 57% на фоне вспышки коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,76%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,34%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 0,5%.

Tencent отчиталась о превысившей ожидания прибыли в первом квартале благодаря хорошим показателям ее игрового бизнеса. Выручка в сегменте онлайн-игр подскочила на 31% в годовом выражении, до 37,3 млрд юаней. Общая выручка от игр для смартфонов составила 34,7 млрд юаней.

Между тем акции телекоммуникационной компании China Mobile и банка HSBC потеряли по 1,3%.

Кроме того, снижается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 1,9% и PetroChina - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 1,03%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 1,5%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:25 МСК опустился на 1,16%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 1,1% и на 0,4%.

Также подешевели акции нефтепроизводителей, включая Santos - на 3,4%, Beach Energy - на 5,4% и Woodside Petroleum - на 2,6%.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после снижения накануне, связанного с опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:15 МСК составляет $29,35 за баррель, что на $0,16 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на $0,79 (2,6%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,18 (0,71%) - до $25,47 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $0,49 (1,9%).

По словам экспертов AxiCorp, комментарии Пауэлла ослабили надежду на V-образное восстановление экономики. Между тем они отмечают, что траектория восстановления спроса на нефть является более V-образной, чем у макроэкономических показателей.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.