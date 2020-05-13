Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Москва. 13 мая. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,18 руб./EUR1, подорожав на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,68 копейки - до 76,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынков негативно отреагировали на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, подчеркнувшего риски долгосрочного ущерба экономике в результате эпидемии коронавируса в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона в среду.

Инвесторы были разочарованы отсутствием комментариев относительно отрицательных процентных ставок. Ранее они начали делать предположения, что ФРС может снизить процентную ставку ниже нуля вслед за центробанками Европы и Японии. На прошлой неделе котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС указали на ожидания отрицательной ставки в начале следующего года, сообщал Bloomberg.

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл.

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Инвесторы продолжали следить за новостями о темпах распространения коронавируса и оценивали вероятность второй волны пандемии на фоне постепенного ослабления ограничений в ряде стран. Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады.

Между тем растут опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции. Новые случаи зарегистрированы в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции. Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, для большинства мировых рынков в последние дни источником негатива помимо коронавируса стали попытки США переложить ответственность за экономические потери последних недель на КНР. "Так, группа сенаторов вынесла на рассмотрение законопроект, предполагающий введение санкций против Китая, если тот не будет содействовать в расследовании причин вспышки коронавируса. В рамках предложенных мер США оставляют за собой право на заморозку активов, аннулирование виз и запрет на въезд. Дополнительным фактором в пользу снижения котировок стали озвученные директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Фаучи в Сенате США призывы к осторожности при принятии в стране решений о снятии ограничений, так как это может привести к серьезным последствиям", - отметил Кадулин.

При этом, по его словам, рубль стабильно торгуется вблизи 73,6 руб./$1. "Динамика в российском сегменте останется сдержанной - котировки нефти на текущих уровнях вблизи $30 за баррель выглядят сбалансированными и не станут фактором существенной поддержи рубля, однако росту может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам, на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Банком России, что подтверждается и итогами последнего аукциона по размещению ОФЗ, на котором был размещен максимальный объем за последний год. В этих условиях курс будет сохраняться в диапазоне 73-74,5 руб./$1 в ближайшие дни", - полагает Кадулин.

Цены на нефть опускаются на торгах в среду на фоне очередного понижения ОПЕК прогноза спроса на нефть. Фьючерсы на WTI перешли к росту после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на снижение как запасов, так и добычи нефти в стране, однако затем вновь перешли к падению.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в среду опустилась на 1,4%% - до $29,56 за баррель. Июньские контракты на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,93% - до $25,54 за баррель.

Как сообщалось, ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки - до 91,1 млн б/с. Оценка спроса в 2019 году в докладе картеля осталась почти без изменений - 99,67 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в текущем году будет на 9,07 млн б/с меньше, чем в прошлом, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, отчет Минэнерго США указал на неожиданное снижение резервов нефти в Штатах. Согласно отчету, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в среду рубль большую часть дня чувствовал себя гораздо увереннее большинства других валют на развивающихся рынках. "К окончанию дня на финансовых рынках наблюдалось преимущественно снижение аппетита к риску, что привело к тому, что почти все валюты EM постепенно ушли в отрицательную зону, и рубль не стал исключением. Впрочем, даже уйдя после 18:00 в отрицательную зону, рубль демонстрировал минимальные потери по сравнению с целым рядом других валют EM. Поддержку отечественной валюте в среду, а также в последние дни в целом, по всей видимости, оказывало усиление интереса инвесторов к рублевым долговым обязательствам в свете ожиданий по дальнейшему смягчению процентной политики ЦБ. Подтверждением этому сегодня являлись успешные итоги аукционов ОФЗ, совокупный объем размещения на которых составил 128,1 млрд рублей", - отметил Кравченко.

"Минфин РФ провел аукционы ОФЗ, и результаты вполне впечатляют. Похоже, что инвесторы уже закладываются на очередное снижение ставки ЦБ РФ. Данное обстоятельство повышает спрос на рублевые облигации, а через него укрепляет курс российской валюты. Также продолжаются интервенции на валютном рынке. 8 мая регулятор продал валюту на 14,7 млрд рублей. При данных вводных пока сложно ждать какого-либо ослабления рубля, тем более, что нефть все же претендует на то, чтобы закрепиться выше $30 за баррель Brent", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Минфин РФ в среду провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26229 и ОФЗ-ПД серии 26233 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Всего было продано ОФЗ серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года на общую сумму 91 млрд 879 млн рублей при спросе 141 млрд 855 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 108,47%, что соответствует доходности 5,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 108,5473% от номинала, что соответствует доходности 5,41% годовых.

ОФЗ серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года были проданы на общую сумму 36 млрд 216 млн рублей при спросе 60 млрд 281 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 100,08% от номинала, что соответствует доходности 6,18% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,312% от номинала, что соответствует доходности 6,16% годовых.

ЦБ РФ 8 мая продал валюту на 14,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 7 мая объем продаж валюты составил 14,8 млрд рублей, 6 мая - 18,6 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 мая на 14,93 копейки, до 73,5819 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,81 копейки, до 79,7775 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в среду на 11,01 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,4273 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 12,79 копейки и составил 73,4291 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 332,287 млн, из которых $479,409 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 852,878 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 23,95 копейки, до 79,6706 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 28,45 копейки и составил 79,6984 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR444,001 млн, из которых EUR198,795 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR245,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка сроком на 6 месяцев, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,1% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 б.п. - до 5,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 5,77% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 1 б.п. - до 6,0% и 6,07% годовых соответственно.