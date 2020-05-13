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13 мая 2020 года 19:30

Рынок акций РФ в среду откатился к круглым рубежам на общемировом пессимизме по поводу COVID-19

Москва. 13 мая. Рынок акций РФ в среду снизился вслед за мировыми площадками из-за опасений начала второй волны пандемии COVID-19 после снятия ряда карантинных ограничений в ряде стран, а также на фоне возможной эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС откатились к круглым рубежам 2600 и 1100 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2604,98 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1110,37 пункта (-2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,1%.

Доллар подрос до 73,94 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,5% и -5,1% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2020 года снизилась на 21,6% и составила 230,149 млрд рублей по сравнению с 293,393 млрд рублей в январе-апреле 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации. В апреле чистая прибыль Сбербанка упала в 6,6 раза - до 11,4 млрд рублей против 75,2 млрд рублей годом ранее.

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, исключил из индекса MSCI Russia привилегированные акции "Транснефти" по итогам майского полугодового пересмотра. Кроме того, MSCI объявил, что после удаления привилегированные акции "Транснефти" пока не будут иметь права на включение в индексы MSCI. Итоги очередного полугодового пересмотра MSCI Russia Index были объявлены в ночь на 13 мая 2020 года по московскому времени. Изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на внешних рынках вновь возникли переживания по поводу возможной новой волны распространения COVID-19 и вероятного ужесточения карантинных мер. Нефть пока удерживается от пессимизма на заявлениях о дополнительном сокращении добычи. Однако уверенности в каком-либо V-образном восстановлении мировой экономики становится все меньше. Признаком тревожности на рынке явно служит присутствие бумаг Polymetal и "Полюса" среди лидеров роста дня, хотя накануне акции Polymetal получили неприятное известие о продаже 7 млн акций одним из крупных акционеров.

В США эпидемиологи предупреждают, что стране может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, если местные администрации штатов будут слишком торопиться с ослаблением карантинных мер. Участники соглашения ОПЕК++ намерены обсудить ситуацию на нефтяном рынке в начале июня. Источники Reuters утверждают, что в ОПЕК ведутся консультации о продлении сокращений мая и июня на более длительный срок. ОПЕК также ухудшила прогноз спроса на нефть в текущем году.

В подготовленном тексте выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла вполне однозначно говорится о том, что восстановление экономики может занять некоторое время. Дополнительные бюджетные расходы могут потребоваться для стимулирования экономики, что дорого обойдется, но будет стоить того. По сути, он говорит о том, что восстановление будет определяться COVID-19, вопросы по которому остаются без ответа. Ослабление карантинных мер может стать причиной новой волны распространения COVID-19 с последующим ужесточением мер дистанцирования. Самое неприятное в том, что пока нет четкого понимания, когда наука сможет ответить на вызов эффективной вакциной и лекарствами. Поэтому надежды на сильное восстановление сырьевого спроса также становятся не столь четкими. Российский рынок акций также теряет уверенность и готовится к долгому пути возвращения мировой экономики на путь роста, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "Полюса" и Polymetal в среду оказывало увеличение их веса в индексе MSCI Russia по итогам полугодового пересмотра. Цены на золото при этом поднялись в район $1720 за унцию. Бумаги "Транснефти" были исключены из расчета индекса MSCI Russia, а вес "Татнефти" - снижен. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) в среду, однако, не выросли, несмотря на повышение веса в индикаторе чуть более чем на один процентный пункт.

В США индексы продолжили снижение. Индикатор S&P 500 после отступления накануне от сопротивления 2950 пунктов, откатился ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2850 пунктов), завершение дня ниже которой укажет на риски снижения как минимум в район 2750 пунктов (нижняя полоса Боллинджера).

Давление на настроения оказали слова главы ФРС Пауэлла, который не поддержал идею перехода регулятора к отрицательным процентным ставкам, к чему в последнее время призывает президент Трамп. Против идеи отрицательных ставок ранее высказывались и многие другие представители ФРС. Пауэлл при этом не исключил принятия других мер поддержки экономики и подчеркнул, что для ее восстановления может потребоваться больше времени, чем ожидалось изначально.

Временный импульс к росту нефти дал отчет Минэнерго США, который показал неожиданное падение запасов нефти на прошлой неделе на 745 тыс. баррелей (ожидался роста на 4,15 млн баррелей) при их сокращении в терминале Кушинг на 3 млн баррелей и снижении нефтедобычи с 11,9 млн б/с до 11,6 млн б/с.

Индексы МосБиржи и РТС в среду опустились к нижним границам краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2550-2680 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, высказывания представителей ФРС и американского эксперта по коронавирусу, эпидемиолога Энтони Фаучи привели к обвалу рынка акций США и усилению глобального пессимизма.

Глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что компания планирует сократить капиталовложения с 950 млрд рублей в 2019 году до 750 млрд рублей в 2020 году. Глава нефтяной компании также попросил увеличить кредитные лимиты на "Транснефть" российским банкам и пересмотреть транспортные тарифы, сославшись на то, что с 2008 года наблюдается несоответствие между ростом цен на нефть в рублевом выражении и повышением тарифов на прокачку нефти по трубопроводной системе.

Запланированное сокращение капиталовложений "Роснефти", по мнению аналитиков Sberbank CIB, соответствует оценке, в которой учтены новое соглашение ОПЕК+ и падение цен на нефть, а запрос о пересмотре транспортных тарифов также представляется разумным. Положительное решение по этому вопросу может способствовать повышению рентабельности нефтедобывающих компаний на $1 на баррель нефти и вызвать существенное падение маржи "Транснефти". Вероятность пересмотра тарифов на прокачку нефти по трубопроводам остается основным риском для этой компании, полагают эксперты.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), но снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,5-2,9%) и продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 упал на 1,7%, к 2820 пунктам) на опасениях, что снятие ограничительных мер, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса, может привести ко второй волне пандемии COVID-19.

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем, а ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард во вторник в очередной раз заявил о необходимости открывать экономику. По его мнению, сохранение ограничений влечет за собой многочисленные банкротства компаний и риск наступления депрессии.

Нефть пыталась в среду вечером расти после выхода отчета Минэнерго США, указавшего на снижение запасов и добычи нефти в стране, однако затем вновь перешла к снижению на фоне прогнозов ОПЕК. Картель снизил прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки - до 91,1 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в текущем году будет на 9,07 млн б/с меньше, чем в прошлом, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $29,62 за баррель (-1,2% и +1,2% во вторник), июньская цена WTI - $25,49 за баррель (-1,1% и +6,8% накануне).

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с. Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-7,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-7,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+8,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6% и +7,3% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,122 млрд рублей (из них 11,962 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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