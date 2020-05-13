Цены большинства выпусков евробондов РФ в среду подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 13 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 12 мая и составила 115,28% от номинала, что соответствует доходности 2,215% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 1,5 базисного пункта и составила 102,78% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 0,145% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился и составил 207 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 12 базисных пунктов - до 135,11% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,63% годовых). Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 20 базисных пунктов - до 130,37% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,605% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 112% от номинала, что соответствует доходности 2,59% годовых (без изменения к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - снизились в цене на 15 базисных пунктов, до 109,58% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 1,9% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 48 базисных пунктов - до 126,75% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,68% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 22 базисных пункта, до 110,05% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,69% годовых).

"Сегодня котировки большинства выпусков российских еврооблигаций вновь подрастают, что ведет к снижению их доходностей. В частности, снижение процентных ставков "коротких" выпусков достигает 3-4 базисных пунктов, в то время как в "длинном" сегменте доходности снизились в среднем на 1-2 базисных пункта. Если же брать недельный временной интервал, то доходности "коротких" и среднесрочных выпусков упали за этот период на 15-16 базисных пунктов, а "длинных" бумаг - на 9-10 пунктов. Таким образом, что в секторе рублевых гособлигаций, что в суверенных евробондах, наблюдается рост наклона кривой доходности. Корпоративные евробонды также пользуются спросом у инвесторов, особенно в "коротком" и среднесрочном сегментах. При этом стоит отметить, что российские облигации в целом ведут себя более уверенно по сравнению с долговыми бумагами большинства развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.