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13 мая 2020 года 19:17
Летний дивидендный сезон поддержит рубль - Газпромбанк
Российские компании в мае-июле будут закрывать реестры для финальных выплат акционерам за 2019г, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Текущий дивидендный сезон станет крупнейшим в истории рынка с совокупным объемом выплат 1,91 трлн руб., что превысит уровень прошлого года на 6%. Выплаты дивидендов будут проходить одновременно с продажами валюты в рамках бюджетного правила, а также налоговыми платежами экспортеров. Мы рассматриваем все три фактора влияния на валютный рынок", - отмечают эксперты банка Сергей Коныгин и Илья Фролов. Активная фаза дивидендного сезона начинается в мае и достигает пика в июле. Аналитики считают, что ввиду снижения экспортных поступлений в результате низких цен на нефть, чувствительность рубля к валютообменным операциям компаний под дивидендные выплаты возрастет. Актуальность дивидендного фактора также повысится, поскольку совокупные летние дивидендные выплаты станут рекордными за всю историю российского фондового рынка и достигнут 1,91 трлн руб. "Активность компаний и расчетных депозитариев на валютном рынке в период дивидендных выплат возрастает, - напоминают эксперты Газпромбанка. - Фактические объемы движений капитала будут зависеть, во-первых, от активности экспортеров на валютном рынке и, во-вторых, от доли держателей депозитарных расписок в капитале компаний. Мы считаем, что 60% средств, необходимых для выплаты дивидендов компаниями-экспортерами, будет привлекаться через продажи валютной выручки. Таким образом, в мае-июле объемы продаж валюты под дивиденды составят 10,2 млрд долл., причем более половины этой суммы придется на июль (5,5 млрд долл.). Для компаний, ориентированных на внутренний рынок, объем валютных конвертаций будет минимальным". По мнению аналитиков банка, объем покупок валюты будет вдвое ниже объема продаж, а совокупный эффект дивидендного сезона на валютный рынок будет нетто-положительным и приведет к укреплению рубля. Дивидендный сезон будет проходить на фоне регулярных продаж валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила, упреждающих продаж валюты ЦБ РФ и продаж в рамках сделки Сбербанка. При этом при повышении нефтяных котировок объемы продаж сокращаются. ЦБ РФ корректирует курс рубля, препятствуя его ослаблению в период низких цен на нефть. Согласно оценке экспертов, совокупные продажи валюты по трем описанным выше каналам в мае-июне составят ~4,0 млрд долл. В июле они снизятся до 3,5 млрд долл. из-за ожидаемого роста цен на нефть. "Мы оценили совокупный эффект на валютный рынок со стороны дивидендов, продаж валюты ЦБ РФ и налоговых платежей экспортеров, - заключают С. Коныгин и И. Фролов. - Мы также смоделировали еженедельные потоки, чтобы понять, в какие периоды объемы предложения и спроса на иностранную валюту не уравновешены. На наш взгляд, эти дисбалансы окажут влияние на валютный курс в ближайшие месяцы. С точки зрения позитивного влияния валютных потоков на курс рубля (укрепление), мы отметили недели, в которые нетто-приток валюты на рынок превысит 2 млрд долл. Это будут периоды 25-29 мая, 15-26 июня, 13-17 июля. С точки зрения негативного влияния валютных потоков на курс рубля (ослабление) мы отметили недели с отрицательным или близким к нулю нетто-притоком. Это будут периоды 6-10 июля и 3-7 августа. Добавим, что крупные продажи валюты в августе связаны с конвертацией дивидендов на счета нерезидентов (владельцев депозитарных расписок на акции российских компаний)".
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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