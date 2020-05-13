ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Arista Networks и считает компанию достаточно дорогой по финансовым мультипликаторам, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для усиления позиций в перспективных сегментах, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов. - Компания выглядит достаточно дорогой по финансовым мультипликаторам. Мы рекомендуем "Держать" акции Arista, среднесрочная цель равна $230".

Arista в последние годы заметно нарастила долю на рынке решений для центров обработки данных, показывала уверенный рост финансовых показателей, подчеркивает эксперт ГК. Между тем результаты I квартала 2020 г., на который пришлось начало "коронакризиса", оказались довольно слабыми. "Предстоящие несколько кварталов для Arista, вероятно, будут сложными. В то же время в долгосрочной перспективе компании по всему миру продолжат активно переходить на облачные технологии хранения и обработки данных, и Arista будет и далее выигрывать от развития этой тенденции", - прогнозирует И. Додонов.

Arista Networks - один из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Arista обладает самым широким в отрасли модельным рядом коммутаторов различных форм-факторов. Конкурентным преимуществом компании является единая для всех устройств масштабируемая модульная операционная система Arista EOS.